Die Herren starten heute den Biathlon-Weltcup in Antholz mit einem Einzelrennen. Wir tickern das Rennen für Euch live mit.

In Antholz beginnt das letzte Weltcup-Wochenende der Biathleten vor den Olympischen Spielen mit dem Einzel der Herren. Wie schlägt sich Johannes Kühn bei seiner Rückkehr? Das und noch viel mehr erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Einzelrennen der Herren in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Johannes Kühn, der aufgrund eines positiven Coronatests den kompletten Weltcup in Ruhpolding aussetzten musste, kehrt pünktlich zur Generalprobe für die Olympischen Winterspiele, die am 4. Februar in der chinesischen Riesenmetropole Peking eröffnet werden, zurück. Neben ihm gehen heute auch David Zobel, Philipp Horn, Lucas Fratzscher, Justus Strelow und Benedikt Doll für den DSV an den Start. Erik Lesser und Philipp Nawrath setzen hingegen komplett aus.

Vor Beginn: Um 14.15 Uhr geht der Wettkampf in der Südtiroler Gemeinde los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Olympia-Generalprobe in Antholz (Italien). Die Biathleten bestreiten ein Einzelrennen über 20 Kilometer.

Biathlon: Einzelrennen der Herren in Antholz heute im TV und Livestream

Zwei TV-Sender zeigen das Einzelrennen der Herren in Antholz heute heute im Free-TV: Die ARD, die um 14.05 Uhr mit Christian Dexne als Kommentator auf Sendung geht, und Eurosport. Die Übertragung auf Eurosport 1 beginnt um 14.15 Uhr.

Die ARD zeigt das Rennen auf Sportschau.de zudem in einem kostenlosen Livestream, um es im Eurosport Player, dem offiziellen Streamingkanal von Eurosport, im Livestream sehen zu können, wird dagegen ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Dank einer Kooperation laufen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auch bei DAZN. DAZN-Abonnenten können das Rennen also ebenfalls live verfolgen.

DAZN bietet zwei Abo-Alternativen an: das Monatsabo für 14,99 Euro oder das Jahresabo für 149,99 Euro.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren