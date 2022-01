Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes der Herren in Wengen findet heute ein Slalom statt. Hier könnt Ihr beide Läufe im Liveticker verfolgen.

In Wengen wird es heute für die Slalomspezialisten ernst. Kann Linus Straßer erneut aufs Podest fahren? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Ski alpin: Slalom der Herren in Wengen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Rennen in Wengen ist der vierte Weltcup-Slalom in der Saison 2021/22. Mit Clement Noel, Sebastian Foss-Solevag und Johannes Strolz gab es bisher drei unterschiedliche Sieger. Aus deutscher Sicht hat Linus Straßer die besten Chancen auf eine vordere Platzierung. Beim vergangenen Slalom in Adelboden fuhr er als Dritter auf das Podest.

Vor Beginn: Der 1. Lauf beginnt heute um 10.15 Uhr, der 2. Lauf mit den besten 30 Fahrern aus dem 1. Lauf dann um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Slaloms in Wengen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Den Slalom in Wengen könnt Ihr heute live im TV und im Livestream verfolgen. Im Free-TV zeigen das ZDF und Eurosport das letzte Rennen in dem Schweizer Skiort.

In der ZDF-Mediathek und im Eurosport Player wird der Slalom auch im Livestream übertragen. Der offizielle Streamingkanal ist aber kostenpflichtig, außer Ihr nutzt das Angebot des Gratismonats.

Dank einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN sehen DAZN-Kunden rund um die Uhr alles, was auf Eurosport 1 und Eurosport 2 läuft - also auch heute den Slalom in Wengen.

Ein DAZN-Abo kostet entweder monatlich 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahresabo.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren