Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Gröden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Super-G Nummer drei im Weltcup der Herren steht an, diesmal starten die Skirennfahrer in Gröden. Wie Ihr den Speedwettbewerb heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und damit Zugriff auf den Eurosport-Player bekommen - dort wird der Super-G der Herren übertragen!

Die Skirennfahrer sind an diesem Wochenende im italienischen Gröden unterwegs. Das erste von zwei Rennen in den Dolomiten geht am heutigen Freitag, den 17. Dezember, über die Bühne. Um 11.45 Uhr geht der Super-G los. Auch morgen sind die Herren im Norden Italiens in einem Speedwettbewerb unterwegs, dann findet zur gleichen Uhrzeit wie heute die Abfahrt statt.

Ski alpin, Übertragung: Das Weltcupwochenende der Herren in Gröden

Datum Uhrzeit Wettbewerb Freitag, 17. Dezember 2021 11.45 Uhr Super-G Samstag, 18. Dezember 2021 11.45 Uhr Abfahrt

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Gröden heute live im TV und Livestream

Den Super-G der Herren gibt es heute im Free-TV zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt den Speedwettbewerb ab 11.35 Uhr im TV. Dafür wird folgendes Personal eingesetzt.

Experte: Marco Büchel

Moderation: Katja Streso

Kommentator: Michael Pfeffer

Zudem bietet das ZDF das Rennen auch im Livestream an. Dieser ist kostenlos und völlig ohne Registrierung abrufbar.

Ebenfalls für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich ist Eurosport. Wenige Minuten vor dem ersten Läufer geht Eurosport 1 auf Sendung. Der Sportsender zeigt das Rennen ebenfalls im Livestream. Anders als der Livestream des ZDF ist der von Eurosport jedoch kostenpflichtig.

Wer aber bereits DAZN-Kunde ist und somit im Besitz eines Abonnements ist, muss keinen Cent draufzahlen, um den Livestream verfolgen zu können. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich Teil des umfangreichen DAZN-Angebots und benötigen deswegen keine Extrazahlungen. Dies alles ermöglicht die gemeinsame Kooperation zwischen Eurosport und DAZN. Aus diesem Grund sind auch andere Sportarten, die Eurosport überträgt, beim "Netflix des Sports" zu sehen.

Ihr seid zudem auch Fußballfans? Dann habt Ihr einen weiteren Grund, Euch ein DAZN-Abo zu holen. Mit Spielen aus der Primera Division, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Champions League deckt der Streamingdienst die relevantesten Wettbewerbe Europas ab.

Tennis, Darts, MMA, Radsport und noch zahlreiche weitere Sportarten komplettierten das DAZN-Repertoire. Die Kosten für das Abonnement betragen entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Gröden heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Rennen in Gröden live verfolgen zu können, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Damit verpasst Ihr von Startplatz eins bis 30 keinen Läufer.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Herren in Gröden.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren