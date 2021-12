In Val d'Isere findet heute der nächste Weltcup-Slalom der Männer statt. Hier könnt Ihr das komplette Rennen im Liveticker verfolgen.

Die Top 5 im Überblick

Platz Fahrer Nation 1. Solevag Norwegen 2. Zenhäusen Schweiz 3. - 4. - 5. -

Ski alpin: Slalom der Männer in Val d'Isere JETZT im Liveticker

Sebastian Foss Solevag (NOR)

Die erste Zeit im Ziel beträgt 44,68 Sekunden. Der stets aufrecht fahrende Norweger markiert mit einem vorerst fehlerfreien Lauf, in dem er den Ski gut freigeben konnte, den ersten Maßstab.

Ski alpin: Slalom der Männer in Val d'Isere JETZT im Liveticker - Start

Auf geht´s!

Sebastian Foss Solevag steht in den Startlöchern und wird den ersten Slalom des Olympia-Winters 2021/22 eröffnen!

Ski alpin: Slalom der Männer in Val d'Isere JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: ÖSV: Bittere Nachrichten für Pertl! Rot-Weiß-Rot erreichte dieser Tage eine schlechte Nachricht: Vizeweltmeister Adrian Pertl fädelte im Riesenslalom unglücklich ein, es wird ein Kreuzbandriss beim Slalom-Ass vermutet - das würde das Olympia-Aus bedeuten! Ansonsten wird beim ÖSV neben dem bereits erwähnten Marco Schwarz Manuel Feller eine tragende Rolle im Slalom-Team spielen. Der meist hektisch agierende Technik-Spezialist wird sich als Vierter kurz vor ´Blacky? den Hang herunterstürzen. Der erfahrene Michael Matt geht als 13. an den Start, sein aufstrebender Landsmann Fabio Gstrein trägt die Startnummer 17. Christian Hirschbühl (Startnummer 22) ist der fünfte Österreicher unter den ersten 30 Athleten.

Vor Beginn: Zenhäusern heißestes Eisen für Swiss-Ski! Zu diesen unter dem Stichwort ´Favorit? genannten Namen gesellt sich Ramon Zenhäusern. Der großgewachsene Schweizer weist Erfahrungen im Siegen des ersten Slalom-Wettbewerbs des Winters auf, denn letztes Jahr war er in Alta Badia das erste und schließlich einzige Mal ganz oben auf dem Treppchen. Er reiht sich in der Startliste zwischen die beiden Norweger als Zweiter ein. Bei Luca Aerni (Startnummer acht) und Daniel Yule (zwölf) darf man gespannt sein, wohin die Formkurve am Saisonbeginn zeigt. Der Riesenslalom-Spezialist Loic Meillard (14) wird auch in der langsamsten Disziplin der Alpin-Fahrer einige Punkte ergattern wollen. Tanguy Nef (18), Sandro Simonet (25) und Marc Rochat (29) komplettieren das eidgenössische Starterfeld unter den besten 30 Fahrern.

Vor Beginn: Wer jagt die kleine Kristallkugel? Mit über 100 Punkten Vorsprung hat sich im letzten Winter Marco ´Blacky? Schwarz souverän die kleine Kristallkugel als Disziplinen-Bester im Slalom gesichert. Der 26-Jährige wird damit auch in diesem Winter einer der großen Favoriten auf das Rote Trikot wie auch auf den Olympiasieg sein. Heute geht er als Fünfter an den Start. Weltmeister wurde Anfang des Jahres jedoch ein anderer: Sebastian Foss Solevag aus Norwegen. Er wird das heutige Rennen eröffnen und möchte gemeinsam mit dem Landsmann Henrik Kristoffersen (Startnummer drei), der letzten Winter lange nach seiner Form suchte, für Team Norwegen Punkte sammeln. Clement Noël sollte zudem weit oben auf der Favoritenliste stehen, als zweitbester Slalomfahrer der letzten Saison trägt der Franzose heute die sieben auf der Brust und startet damit gleich hinter dem Teamkollegen und Gesamtweltcupsieger 2020/21 Alexis Pinturault ins Rennen.

Vor Beginn: Heute sehen wir den ersten Slalom der Männer in der Weltcup-Saison 2021/22. In den anderen Disziplinen wurden bereits die ersten Rennen absolviert. Es wird spannend zu sehen sein, welcher Fahrer am besten in die Saison startet. In der vergangenen Saison gewann der Österreicher Marco Schwarz die Slalomwertung.

Vor Beginn: Der 1. Lauf der Herren im Riesenslalom findet heute um 9.30 Uhr statt. Der 2. Lauf beginnt dann später ab 13.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Slaloms der Männer in Val d'Isere.

Ski alpin: Slalom der Männer in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport zeigen den Slalom der Männer in Val d'Isere heute im Free-TV. Auf Das Erste beginnt die die Übertragung des 1. Laufs um 9.25 Uhr, zum 2. Lauf steigt die ARD um 13.20 Uhr live ein. Eurosport ist ab 9.20 Uhr bzw. 13 Uhr live auf Sendung.

Beide TV-Sender bieten auch einen Livestream an. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek. Den Livestream von Eurosport seht Ihr mit dem Eurosport Player, den Ihr kostenpflichtig buchen müsst.

Auch DAZN zeigt den Slalom der Männer in Val d'Isere live. Dies ist durch eine Kooperation zwischen dem Streamingdienst und Eurosport möglich. DAZN hat dadurch die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programm.

Ski alpin: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere heute im Liveticker - Der weitere Rennkalender 2021/22