Ski alpin, Übertragung: 1. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Alta Badia findet heute ein Weltcup-Riesenslalom der Herren statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr beide Läufe live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Den Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Ski alpin, Riesenslalom der Herren in Alta Badia: Datum, Ort, Zeit, Infos

Im Alpin-Weltcup 2021/22 schlägt jetzt die Stunde der Riesenslalomfahrer! An den kommenden beiden Tagen finden auf der steilen Gran Risa Piste in Alta Badia zwei Rennen in der technisch so anspruchsvollen Disziplin statt.

Der 1. Riesenslalom beginnt heute um 10 Uhr mit dem 1. Lauf, der 2. Lauf beginnt um 13.30 Uhr.

In den bisherigen beiden Riesenslaloms in dieser Saison war Marco Odermatt nicht zu schlagen. Der Schweizer geht auch heute als Topfavorit ins Rennen.

Erfreulich aus deutscher Sicht: Alexander Schmid sicherte sich am vergangenen Wochenende mit Platz sechs in Val d'Isere das Ticket im Riesenslalom zu den Olympischen Winterspielen in Peking. Der Allgäuer will auch heute wieder zumindest in die Top Ten fahren.

Ski alpin, Übertragung: 1. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Livestream

Der 1. Riesenslalom in Alta Badia kann heute im Free-TV im ZDF und auf Eurosport live verfolgt werden.

Die Übertragungen des ZDF beginnen um 10.15 Uhr bzw. um 13.35 Uhr. Von Beginn an zeigt dagegen Eurosport beide Läufe live im frei empfangbaren Fernsehen.

Im vom ZDF angebotenen Livestream gibt es auch beide Läufe vom ersten Fahrer an zu sehen. Der ZDF-Livestream kann kostenlos abgerufen werden, im Gegensatz zum kostenpflichtigen Eurosport-Livestream im Eurosport Player. Diesen könnt Ihr aber zuvor 30 Tage lang gratis testen.

Auch DAZN zeigt das Rennen live, da der Streamingdienst mit Eurosport eine Kooperation pflegt und dadurch DAZN-Nutzern Zugang auf die Eurosportkanäle verschafft wird.

Hier könnt Ihr Euch ein DAZN-Abo (jederzeit kündbares Monatabo: 14,99 Euro); Jahresabo: 149,99 Euro) sichern!

Ski alpin, Übertragung: 1. Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute im Liveticker

Über beide Läufe informieren wir Euch im kostenlosen Liveticker von SPOX in aller Ausführlichkeit. Klickt rein, und erfährt immer brandaktuell welcher Fahrer gerade in Führung liegt.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom der Herren.

Ski alpin: Der Stand im Riesenslalom-Weltcup der Herren