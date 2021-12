In Val d'Isere steht heute der Riesenslalom der Männer auf dem Programm. Das komplette Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Stefan Brennsteiner macht für den ÖSV als Fahrer mit der Startnummer 12 gleich im ersten Lauf den Anfang. Manuel Feller ist kurz danach als 16. Starter an der Reihe. Mit Raphael Haaser (33. Startposition), Patrick Feurstein (34.) und Dominik Raschner (36.) folgen drei Österreicher dann schon zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Christian Borgnäs (48.), Adrian Pertl (57.) und Thomas Dorner (58.) komplettieren das österreichische Aufgebot.

Vor Beginn: Das DSV-Aufgebot beläuft sich auf drei Starter. Alexander Schmid geht von Startposition 13 ins Rennen. Julian Rauchfuss trägt das Trikot mit der Nummer 38, Fabian Gratz folgt als 50. Fahrer im Starthäuschen.

Vor Beginn: Bei der Antwort auf die Frage nach Fahrern mit heutigen Siegchancen ist zuvorderst Marco Odermatt zu nennen. Der Schweizer gewann den bisher einzigen Riesenslalom der Saison Ende Oktober in Sölden und war bei einem der beiden Super-G-Rennen in der vergangenen Woche in Beaver Creek der Schnellste. Die in Sölden Zweit- und Drittplatzierten Roland Leitinger und Zan Kranjec werden heute sicher ebenfalls Ambitionen besitzen, ganz nach vorne zu fahren. Das gilt auch für Alexis Pinturault, den Sieger der Disziplinenwertung im letzten Winter.

Vor Beginn: Der 1. Lauf der Herren im Riesenslalom findet heute um 9.30 Uhr statt. Der 2. Lauf beginnt dann später ab 13.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Männer in Val d'Isere.

Ski alpin: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt sich heute unter anderem für die Übertragung des Riesenslaloms der Männer in Val d'Isere zuständig. Beim Streamingdienst beginnt die Übertragung um 9.20 Uhr. Der Rennstart erfolgt dann etwas später um 9.30 Uhr. Den 2. Lauf seht Ihr bei DAZN kurz vor Rennstart um 13.00 Uhr.

Um DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Das Angebot von DAZN findet Ihr hier.

Im Free-TV seht Ihr den heutigen Riesenslalom ebenfalls live. Die ARD und Eurosport zeigen das Spektakel. Ab 9.25 Uhr beginnt die Übertragung im Ersten, um 9.15 Uhr die auf Eurosport. Den 2. Lauf zeigt die ARD ab 13.40 Uhr. Auf Eurosport beginnt die Übertragung des 2. Laufs schon um 13.00 Uhr.

Beide TV-Sender bieten zudem einen Livestream Ihres Programms an. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek. Den Livestream von Eurosport seht Ihr mit dem Eurosport Player, den Ihr kostenpflichtig buchen müsst.

Ski alpin: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere heute im Liveticker - Der Rennkalender in der Übersicht

Datum Ort Damen Herren 05.12. Lake Louise Super-G 05.12. Beaver Creek Abfahrt 11.12 St. Moritz Super-G 11.12 Val d'Isere RTL 12.12. St. Moritz Super-G 12.12. Val d'Isere Slalom 17.12. Gröden Super-G 18.12. Val d'Isere Abfahrt 18.12. Gröden Abfahrt 19.12. Val d'Isere Super-G 19.12. Alta Badia RTL 20.12. Courchevel RTL 20.12. Alta Badia RTL 22.12. Madonna Slalom 28.12. Bormio Abfahrt 28.12. Lienz RTL 29.12. Bormio Super-G 29.12. Lienz Slalom 04.01 Zagreb Slalom 05.01. Zagreb Slalom 08.01. Maribor RTL 08.01. Adelboden RTL 09.01. Maribor Slalom 09.01. Adelboden Slalom 11.01. Flachau Slalom 14.01. Wengen Abfahrt 15.01. Zauchensee Abfahrt 15.01. Wengen Abfahrt 16.01. Zauchensee Super-G 16.01. Wengen Slalom 21.01. Kitzbühel Abfahrt 22.01. Cortina Abfahrt 22.01. Kitzbühel Abfahrt 23.01. Cortina Super-G 23.01. Kitzbühel Slalom 25.01. Kronplatz RTL 25.01. Schladming Slalom 29.01. Garmisch Abfahrt 30.01. Garmisch Super-G 04.02.-20.02 Olympia in Peking 26.02. Crans-Montana Abfahrt 26.02. Garmisch Slalom 27.02. Crans-Montana Abfahrt 27.02. Garmisch Slalom 05.03. Lenzerheide Super-G 05.03. Kvitfjell Abfahrt 06.03. Kvitfjell Super-G 06.03. Lenzerheide RTL 11.03. Aare RTL 12.03. Aare Slalom 12.03. Kranjska Gora RTL 13.03. Kranjska Gora RTL 16.03. Courchevel Abfahrt 16.03. Courchevel Abfahrt 17.03. Courchevel Super-G 17.03. Courchevel Super-G 18.03. Courchevel Team Team 19.03. Courchevel RTL 19.03. Courchevel RTL 20.03. Courchevel Slalom 20.03. Courchevel Slalom