Ski Alpin: ÖSV-Star Marco Schwarz feiert Blitzcomeback

Doch etwas überraschend feiert ÖSV-Star Marco Schwarz bereits am Sonntag in Val d'Isere sein Weltcup-Comeback.

Erst vor fünfeinhalb Wochen erlitt der 26-jährige Marco Schwarz einen Einriss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk - der Kärntner fädelte damals beim Slalomtraining ein. Nun feiert er bereits sein Comeback.

"Es ist zu gut, als dass ich es nicht versuchen will. Es ist meine Entscheidung, in Abstimmung mit den Physios und Ärzten“, so Schwarz bei einer Online-PK. Schmerzen verspürt er keine mehr: "Nur danach reagiert es ein bisschen, aber das ist normal."

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Fix ist: Der Kombi-Weltmeister wird "nur" am Slalom am Sonntag teilnehmen, den Riesentorlauf aber auslassen: "Da fehlt mir das Training. Ich will es nicht überstrapazieren."