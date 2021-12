Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Annecy steht heute der Sprint der Herren auf dem Programm. Wo Ihr das Rennen im Biathlon-Weltcup live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Biathlon, Sprint der Herren in Annecy: Datum, Zeit, Ort, Infos

Bevor sich die besten Biathleten der Welt in eine wohlverdiente Weihnachtspause begeben, steht für ihnen in den kommenden Tagen Schwerstarbeit bevor. Bis kommenden Sonntag, 19. Dezember, stehen im französischen Annecy-Le Grand Bornand drei Weltcup-Wettbewerbe binnen drei Tagen an. Am heutigen Freitag, 17. Dezember, steht der Sprint über 10 Kilometer an. Der Start des ersten Biathleten erfolgt um 14.15 Uhr.

Da die Rennen in Annecy wieder vor Zuschauern stattfinden, herrscht bei den deutschen Biathleten eine große Vorfreude. Johannes Kühn, der zuletzt in Hochfilzen den Sprint gewonnen hatte, hofft, mit Zuschauern an der Strecke "die letzten Kräfte" zu mobilisieren.

Bei den deutsche Männern Männern gibt es im Vergleich zu den Rennen in Hochfilzen keine Veränderung im sechsköpfigen Aufgebot: Neben Kühn starten Benedikt Doll, Erik Lesser, Philipp Horn, Roman Rees und Philipp Nawrath.

Biathlon: Programm in Annecy im Überblick

Datum Uhrzeit Event 17. Dezember 14.15 Uhr Sprint Herren 18. Dezember 13 Uhr Verfolgung Damen 18. Dezember 15 Uhr Verfolgung Herren 19. Dezember 12.45 Uhr Massenstart Damen 19. Dezember 14.45 Uhr Massenstart Herren

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Annecy heute live im TV und Livestream

Ihr wollt den Sprint der Herren in Annecy live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann nichts wie ran an Euer TV-Gerät oder ein anderes Endgerät! Das Rennen wird heute von zwei Anbietern auf beiden Wegen live übertragen.

Im Free-TV ist der Sprint live bei Eurosport und dem ZDF zu sehen. Beide Sender gehen bereits um 14.05 Uhr auf Sendung. Für das ZDF kommentieren Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, als Experten sind Laura Dahlmeier und Sven Fischer im Einsatz.

Nun zur Übertragung des Rennens im Livestream! Der Livestream des ZDF ist kostenlos, der Eurosport Player - der offizielle Streamingkanal von Eurosport - dagegen kostenpflichtig.

Das ist auch für DAZN der Fall. Der Streamingdienst zeigt durch eine Kooperation mit Eurosport dessen Programm auf den Sendern Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft auf seiner Plattform. Das bedeutet, dass Ihr als DAZN-Kunde ebenfalls den Sprint der Herren heute live verfolgen könnt.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Annecy heute im Liveticker

Wie gewohnt bekommt Ihr bei SPOX auch die volle Ladung Biathlon geliefert. Wir tickern heute den Sprint der Herren in Annecy live und ausführlich mit.

Biathlon: Termine 2021/22