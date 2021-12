Die Biathleten sind heute in einem Sprint in Annecy gefragt. SPOX tickert den Herren-Wettbewerb live für Euch mit.

Zum Weltcupauftakt in Annecy bestreiten die Herren einen Sprint. Kann Johannes Kühn nach dem Sprintsieg in Hochfilzen auch heute vorne eine Rolle spielen? Hier erfahrt Ihr es.

Biathlon: Sprint der Herren in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem gestern die Damen den Weltcup in Annecy eröffnet haben, sind heute die Herren an der Reihe. Ebenfalls mit einem Sprint, der jedoch um 2,5 Kilometer länger ist als der der Damen. Johannes Kühn ist auch heute nach dem Sieg in Hochfilzen Deutschlands Podesthoffnung.

Vor Beginn: Der Lauf über 10 Kilometer beginnt um 14.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Sprint der Herren in Annecy (Frankreich).

Biathlon: Sprint der Herren in Annecy heute im TV und Livestream

Das ZDF und auch Eurosport sind heute beim Weltcup der Herren für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Beide Sender bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Während der Livestream beim ZDF kostenlos abrufbar ist, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an.

Wer jedoch bereits im Besitz eines DAZN-Abonnements ist, muss nichts extra zahlen. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden 24 Stunden täglich auf der Plattform angeboten. Die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport ermöglicht dies.

Für 14,99 Euro je Monat könnt Ihr DAZN abonnieren. Dazu habt Ihr monatlich die Möglichkeit, das Abo zu kündigen. Außerdem bietet das "Netflix des Sports" auch ein Jahresabo, das 149,99 Euro pro Jahr kostet, an.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren