Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Rennwochenende der Ski-Herren in Lake Louise endet heute mit dem ersten Super-G der Saison. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Speedrennen live im TV, im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski Alpin, Super-G der Herren in Lake Louise: Datum, Zeit, Ort, Infos

Zum Abschluss des ersten Speedwochenendes der Weltcup-Saison 2021/22 steht für die besten Skifahrer der Welt am heutigen Sonntag, 28. November, ein Super-G auf dem Programm. Nach der ersten Abfahrt der Saison im kanadischen Lake Louise am gestrigen Samstag wird heute erstmals in der Disziplin Super-G gefahren. Das Rennen beginnt um 20.15 Uhr.

Aus deutscher Sicht etwas betrüblich ist, dass mit Thomas Dreßen ein Topfahrer auch heute nicht an den Start gehen kann. Der Sieger der legendären Kitzbühel-Abfahrt von 2018 wird nach einer Knieoperation voraussichtlich erst im Januar wieder in den Weltcup zurückkehren.

Doch ganz ohne deutsche Spitzenfahrer geht der Super-G in den kanadischen Skiort nicht über die Bühne. Vor allem auf WM-Silbermedaillengewinner Romed Baumann und Andreas Sander ruhen die Hoffnungen des DSV auf eine vordere Platzierung. Baumann wurde gestern beim Sieg von Matthias Mayer (Österreich) Abfahrtssechster.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Den Super-G der Herren könnt könnt Ihr heute live im Free-TV und im Livestream verfolgen. Der Privatsender Eurosport überträgt auf Eurosport1 ab 20.05 Uhr live und kostenlos im Free-TV. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Eine weitere Option, um sich den Super-G heute live anzusehen, liefert DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Rennen dank einer bestehenden Kooperation mit Eurosport. Alle Sport-Übertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 sind ebenfalls bei DAZN zu sehen.

DAZN zeigt neben den zahlreichen Wintersport-Liveübertragungen von Eurosport jede Menge weiteren Livesport. Darunter zählen Fußball (zum Beispiel fast alle Spiele der Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga), US-Sport (NFL, NBA), Kampfsport, Motorsport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr.

Um Zugriff auf DAZN zu haben benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Das "Netflix des Sport" bietet zwei Abo-Alternativen an: Das jederzeit kündbare Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

Wegen des in Deutschland späten Rennbeginns ist der Super-G in Lake Louise heute nicht im öffentlich-rechtlichen Free-TV zu sehen. Das ZDF zeigt das Rennen aber ab 20.10 Uhr in einem kostenlosen Livestream mit Kommentator Fabian Meseberg.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Lake Louise heute im Liveticker

Ihr könnt den Super-G der Herren heute nicht live im Free-TV oder im Livestream verfolgen? Mit einem ausführlichen und zudem kostenlosen Liveticker liefert SPOX die perfekte Alternative.

Hier geht's zum Liveticker Super G der Herren in Lake Louise.

Ski Alpin: Der weitere Rennkalender 2021/22