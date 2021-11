Zweites Rennen der Ski-Saison! Nach dem Auftakt in Sölden kommt es heute auch zum ersten Parallelwettbewerb. Das gesamte Event könnt Ihr hier im SPOX-Liveticker verfolgen.

Im zweiten Rennen der noch jungen Saison müssen sich die Sportlerinnen im Eins-gegen-Eins beweisen - dem einzigen Event dieser Art. Jeweils zwei Damen starten gleichzeitig nebeneinander, die schnellere Fahrerin kommt weiter, die langsamere fliegt raus. Spannung und Intensität sind also ab Sekunde eins garantiert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Spannung erwartet auch der Bundestrainer der deutschen Damen, Jürgen Graller: "Das neue Format erfordert es, vom ersten Schwung weg präsent zu sein, das werden sicher wieder sehr spannende Rennen. Unser Ziel ist es, im Finale vertreten zu sein". Ins Rennen schickte der DSV dafür ein Trio um Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering) und Andrea Filser (Wildsteig), einzig Dürr schaffte aber die Qualifikation für den Finaldurchgang.

Vor Beginn: Fest steht bereits, dass es heute keine Titelverteidigung gibt, denn Vlhova weilt bereits in Finnland, wo sie sich auf den Weltcup in Levi vorbereitet. Auch Alpin-Dominatorin und Auftaktsiegerin Mikaela Shiffrin wird am Arlberg (wieder) fehlen, die US-Amerikanerin kuriert aktuell ihre Rückenprobleme aus. Klare Sache also für Lara Gut-Behrami? Die Schweizerin zählt nach ihrem 2. Platz zuletzt beim Riesenslalom in jedem Fall zu den Top-Favoritinnen, da zählen wir aber natürlich auch die Parallel-Weltmeisterinnen von Cortina, Katharina Liensberger (AUT) und Marta Bassino (ITA), hinzu, ebenfalls im Auge haben sollte man sicher auch Sara Hector und Meta Hrovat (SLO). Spannend!

Vor Beginn: Vor einem Jahr triumphierte die Slowakin Petra Vlhova in Lech, setzte sich gegen Überraschungs-Finalistin Paula Moltzan (USA) durch und sicherte sich die 100 Weltcuppunkte. Dritte wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die sich im kleinen Finale gegen Sara Hector (SWE) immerhin 60 Punkte holte. Beste Österreicherin war Elisa Mörzinger als Achte, beste Deutsche wurde Lena Dürr auf Rang 22.

Vor Beginn: Seit dem Auftakt in Sölden sind drei Wochen ins Land gegangen, nun startet der Wintersport so richtig in die Saison 2021/22. In Lech Zürs steht wie im Vorjahr das Parallel-Event für Damen und Herren auf dem Programm. Letztes Jahr waren bei der Rückkehr nach Vorarlberg aufgrund der Covid-19-Situation keine Zuschauer zugelassen, bei der zweiten Runde soll heuer aber auch Publikum vor Ort sein: 3.000 begeisterte Skisport-Fans werden unter Berücksichtigung der 3G-Regel am Arlberg erwartet.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Event am Arlberg in der österreichischen Stadt Lech. Der Start des finalen Durchgangs wird gegen 17.00 Uhr stattfinden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des ersten und einzigen Parallelslalom-Rennens der Damen in dieser Saison.

Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Der Weltcupstand der Damen

Mit ihrem 70. Weltcup-Sieg setzte sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrinan die Spitze der Zwischentabelle. Hinter der 26-Jährigen reihen sich die Schweizerin Lara Gut-Behrami mit 80 und die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei mit 60 Punkten ein.

Rang Fahrerin Punkte 1. Mikaela Shiffrin 100 2. Lara Gut-Behrami 80 3. Petra Vlhova 60 4. Katharina Liensberger 50 5. Maria Therese Tviberg 45 6. Meta Hrovat 40 7. Valerie Grenier 36 8. Tessa Worley 32 9. Nina O'Brien 29 10. Ramona Siebenhofer 26

Ski alpin: Parallelslalom der Damen in Lech heute im Liveticker - Die Übertragung im TV und Livestream

Wer das heutige Rennen im TV und Fernsehen verfolgen möchte, der hat tatsächlich nur eine Option: Der Sender Eurosport 1 zeigt den finalen Durchgang im Free-TV ab 16.50 Uhr.

All diejenigen, die einen Livestream via Internet der linearen Übertragung vorziehen, haben zwei Möglichkeiten: Zum einen ist das Eurosport-Programm Teil des Live-Angebots von DAZN. Möglich macht das eine Kooperation der beiden Unternehmen. Der Abopreis für den Streamingdienst beläuft sich auf 14,99€ monatlich, für das Jahresabo werden 149,99€ fällig. Mehr Infos dazu gibt's hier.

Eine kostenfreie Alternative bietet das öffentlich-rechtliche mit dem Livestream in der ZDF-Mediathek. Reporter Michael Pfeffer begleitet das Rennen ab 16.55 Uhr.

