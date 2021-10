Die Ski-alpin-Saison startet in die neue Saison. Zum Auftakt duellieren sich die Damen beim Riesenslalom in Sölden. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Zwei Durchgänge stehen am Samstag für die Ski-alpin-Damen beim Riesenslalom in Sölden an. Zu beiden bleibt Ihr mit unserem Liveticker auf den neuesten Stand.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Sölden heute im Liveticker

Vor Beginn: Der Modus bleibt auch in dieser Saison gleich: Die 30 schnellsten Fahrerinnen qualifizieren sich für den zweiten Lauf. In diesem fällt dann die Entscheidung. Dabei werden die Zeiten aus beiden Durchgängen addiert.

Vor Beginn: Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, der zweite wird um 13.30 Uhr gestartet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Damen in Sölden.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Sölden heute live im TV und Livestream

Den Riesenslalom der Damen in Sölden könnt Ihr live im Free-TV sehen. Während die ARD nur den zweiten Durchgang zeigt, ist bei Eurosport das gesamte Event zu sehen.

Darüber hinaus stellt die ARD einen Livestream zum kompletten Wettkampf parat. Dieser ist kostenfrei.

Kostenpflichtig ist dieser bei Eurosport. Neben dem Eurosport Player könnt Ihr dafür aber auch DAZN abrufen. Dort werden ebenfalls die beiden Läufe im Livestream gezeigt.

Ski Alpin - Riesenslalom in Sölden: Der Rennplan auf einen Blick