Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Zeitplan, Termine, Wettkämpfe und TV-Übertragung

Der Biathlon-Zirkus macht in Hochfilzen Halt. Alle Infos zu den Wettkämpfen sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Biathlon-Weltcup: Wann und wo finden die Rennen statt?

Austragungsort des zweiten Weltcups der Saison 2020/21 ist das österreichische Hochfilzen. Dort finden zwischen dem 11.12. und 20.12. gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochen insgesamt zwölf Wettkämpfe statt.

Biathlon - Hochfilzen: Der Zeitplan im Überblick

Geschlecht Datum Uhrzeit Wettkampf Frauen 11.12.2020 11.30 Uhr Sprint (7,5 km) 12.12.2020 11.45 Uhr Staffel (4 x 6 km) 13.12.2020 11.45 Uhr Verfolgung (10 km) 18.12.2020 14.15 Uhr Sprint (7,5 km) 19.12.2020 17 Uhr Verfolgung (10 km) 20.12.2020 14.25 Uhr Massenstart (12,5 km) Herren 11.12.2020 14.20 Uhr Sprint (10 km) 12.12.2020 14.45 Uhr Verfolgung (12,5 km) 13.12.2020 14 Uhr Staffel (4 x 7,5 km) 17.12.2020 14.15 Uhr Sprint (10 km) 19.12.2020 13 Uhr Verfolgung (12,5 km) 20.12.2020 12 Uhr Massenstart (15 km)

Biathlon live im TV und Livestream

Den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Dort habt Ihr Zugriff auf den Eurosport-Channel (Eurosport 1 & Eurosport 2), wo Ihr alle zwölf Rennen sehen könnt.

Doch nicht nur das komplette Eurosport-Programm seht Ihr beim "Netflix des Sports".



Auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen könnt Ihr die Rennen sehen. In der ersten Woche übernimmt das ZDF die Live-Übertragung, in Woche zwei sendet die ARD. Beide Sender bieten darüber hinaus kostenlose Livestreams an (ARD, ZDF), mit denen Ihr auch von unterwegs mitschauen könnt.

Biathlon: Der aktuelle Weltcup-Stand

Frauen:

Rang Name Nationalität Punkte 1 Hanna Öberg SWE 204 2 Marte Olsbu Roiseland NOR 168 3 Johanna Skottheim SWE 152 4 Dzinara Alimbekava BLR 151 5 Elvira Öberg SWE 142 6 Anaïs Chevalier-Bouchet FRA 135 7 Denise Herrmann GER 127 8 Mona Brorsson SWE 115 9 Dorothea Wierer ITA 113 10 Franziska Preuß GER 102

Herren: