Skiflug-WM in Planica: Der Einzel-Wettkampf heute live im TV und Livestream

Am heutigen Freitag steigt der Einzel-Wettkampf bei der Skiflug-WM 2020 in Planica. Mit SPOX erfährt ihr, wo das Wintersport-Spektakel im TV, Liveticker und Livestream zu sehen ist.

Der Einzelbewerb der Skiflug-WM am Freitag und Samstag findet ohne Stefan Kraft statt. Der von seiner Covid-19-Infektion wiedergenesene Salzburger zog sein Antreten in Planica am Donnerstag nach dem Training wegen akuter Rückenschmerzen zurück. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) bekannt. Ein Start beim Teambewerb am Sonntag sei nicht ausgeschlossen, hieß es weiter.

Kraft hatte bei seiner Rückkehr auf die Schanze im ersten Trainingssprung noch mit einem Satz auf 239 Meter brilliert. Der Gesamtweltcupsieger der Vorsaison hatte bereits in der Vorbereitung auf den WM-Winter mit Rückenschmerzen gekämpft. Die Hoffnungen aus Österreichs Sicht liegen insbesondere auf Michael Hayböck, der vor allem in der Qualifikation am Donnerstag für Furore sorgte.

Skiflug-WM in Planica: Der Einzelwettkampf im TV & Livestream

Die WM wird im öffentlich-rechtlichen Sender ORF ausgestrahlt. Auf ORF1 überträgt der Rundfunk am Freitag ab 15:55 Uhr. Michael Roscher und Andreas Goldberger kommentieren, Karoline Rath-Zobernig sorgt für die Moderation. Zudem wird in der TVthek ein Livestream angeboten.

Das Event wird zudem auf dem Eurosport-Player beim "Netflix" des Sports DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet um 15:55 Uhr.

Skifliegen im Liveticker bei SPOX

Zudem liefern wir euch auch einen ausführlichen Liveticker zum Event. Bitte hier entlang.

Skifliegen in Planica von 10. bis 13. Dezember : Die Termine in der Übersicht