Beim Weltcup in Hochfilzen stehen heute die Verfolgungen der Herren und der Damen auf dem Plan. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Alle Infos zur Verfolgung der Herren und der Frauen

Sowohl die Herren als auch die Damen sind am heutigen Samstag (19. Dezember) in Hochfilzen (Österreich) in der Verfolgung am Start. Zuerst sind die Männer dran. Die 12,5 Kilometer lange Verfolgung startet um 13 Uhr.

Das 10 Kilometer lange Rennen der Damen geht dann um 15 Uhr über die Bühne.

Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Verfolgung der Herren und der Frauen heute live im TV und Livestream

Auch heute werden beide Wettbewerbe im Free-TV übertragen. Die ARD ist ab 12.55 Uhr dafür zuständig. Der kostenlose Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders bietet eine weitere Option, den Biathlon-Tag zu schauen.

Zusätzlich überträgt Eurosport die beiden Verfolgungen heute live und in voller Länge. Dadurch laufen die Rennen auch auf DAZN, da der Streamingdienst eine Kooperation mit Eurosport hat und somit die beiden Eurosport-Sender (Eurosport 1 und Eurosport 2) rund um die Uhr anbietet.

Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Verfolgung der Herren und der Frauen im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr zudem den Biathlon-Weltcup heute auch im Liveticker mitverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Verfolgung der Herren in Hochfilzen.

Hier geht's zum Liveticker: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen.

Biathlon - in Hochfilzen: Die Startliste

Die Startzeiten bei der Verfolgung beruhen auf den Ergebnissen des Sprints. Dieser verlief für die deutschen Herren, keiner schaffte es in die Top-10.

Die Ausgangslage bei den Damen ist zumindest aus deutscher Sicht besser. Franziska Preuß verpasste am Freitag nur hauchzart das Podium und geht in der Verfolgung von Platz vier aus ins Rennen.

Herren:

Nr. Name Rückstand auf Sprint-Sieger 1. Sturla Laegreid - 2. Johannes Dale 0:08 3. Johannes T. Boe 0:20 4. Vetle S. Christiansen 0:43 5. Sebastian Samuelsson 0:45 6. Dmytro Pidruchnyi 0:51 7. Quentin Fillon Maillet 0:52 8. Emilien Jacquelin 0:56 9. Martin Ponsiluoma 0:58 10. Julian Eberhard 1:02

Frauen: