Im Biathlon-Weltcup steht heute bei den Frauen der zweite Sprint in Hochfilzen an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Wann und wo?

Nachdem gestern die Männer im Biathlon-Weltcup dran waren, kämpfen am heutigen Freitag, 18. Dezember, die Frauen in einem 7,5 Kilometer langen Sprint in Hochfilzen (Österreich) um Weltcup-Punkte. Der Start erfolgt um 14.15 Uhr.

Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Sprint der Frauen heute live im TV und Livestream

Den heutigen Sprint der Frauen könnt Ihr auf Eurosport und somit auch auf DAZN live und in voller Länge sehen. Denn mit einem DAZN-Abo bekommt man gleichzeitig die beiden Eurosport-Kanäle freigeschaltet. Ab 14.05 Uhr läuft dann die Übertragung des Sprints.

Zusätzlich kann das Rennen auch im Free-TV gesehen werden. Die Übertragung dafür übernimmt die ARD. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

Biathlon - Hochfilzen: Der Zeitplan im Überblick

An dem heutigen Sprint hängt zudem eine Verfolgung dran. Diese wird am Samstag ausgetragen.

Geschlecht Datum Uhrzeit Wettkampf Frauen 11.12.2020 11.30 Uhr Sprint (7,5 km) 12.12.2020 11.45 Uhr Staffel (4 x 6 km) 13.12.2020 11.45 Uhr Verfolgung (10 km) 18.12.2020 14.15 Uhr Sprint (7,5 km) 19.12.2020 17 Uhr Verfolgung (10 km) 20.12.2020 14.25 Uhr Massenstart (12,5 km) Herren 11.12.2020 14.20 Uhr Sprint (10 km) 12.12.2020 14.45 Uhr Verfolgung (12,5 km) 13.12.2020 14 Uhr Staffel (4 x 7,5 km) 17.12.2020 14.15 Uhr Sprint (10 km) 19.12.2020 13 Uhr Verfolgung (12,5 km) 20.12.2020 12 Uhr Massenstart (15 km)

Biathlon - Weltcup in Hochfilzen: Sprint der Frauen im Liveticker

Auch in Form eines Livetickers könnt Ihr den Sprint heute verfolgen. Diesen findet Ihr bei SPOX.

Hier geht's zum Biathlon-Liveticker: Sprint der Frauen.

Biathlon: Der aktuelle Weltcupstand der Frauen

Die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland führt den Frauen-Weltcup nach sechs absolvierten Rennen mit 271 Punkten vor Dsinara Alimbekawa und Hanna Öberg an. Beste Deutsche zur Zeit ist Franziska Preuß. Die 26-Jährige steht mit 184 Punkten auf Rang sechs.

Platz Name Punkte Siege 1 Marte Olsbu Roiseland 271 1 2 Dsinara Alimbekawa 265 1 3 Hanna Öberg 259 2 4 Elvira Öberg 208 0 5 Dorothea Wierer 185 1 6 Franziska Preuß 184 0 7 Tiril Eckhoff 172 1 8 Karoline Offigstad Knotten 163 0 9 Anaïs Chevalier-Bouchet 161 0 10 Johanna Skottheim 161 0

Biathlon-Weltcup: Termine im Überblick