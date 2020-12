Biathlon: Deutsche Herrenstaffel bei Norwegens Sieg Dritter - Herrmann enttäuscht

Biathletin Denise Herrmann hat beim Weltcup in Kontiolahti in der Verfolgung über 10 km ihre gute Ausgangsposition nicht ausnutzen können. Die 31-Jährige, Fünfte im Sprint, musste sich zum Abschluss der Wettkämpfe in Finnland beim Sieg von Tiril Eckhoff (Norwegen) mit dem 11. Platz zufrieden geben. Beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Franziska Preuß auf einem beachtlichen siebten Platz.

Eckhoff siegte bei ihrem zwölften Weltcup-Sieg in 31:05,9 Minuten (0 Schießfehler) vor ihrer Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland (2/+21,5 Sekunden) und der zuletzt dominanten Hanna Öberg (3/+35,4). Preuß (2/1:08,6 Minuten) arbeitete sich um neun Plätze nach vorne, Herrmann hatte nach vier Schießfehlern 1:40,4 Minuten Rückstand.

Die deutsche Männer-Staffel sorgte am Sonntag dagegen für die nächste Podestplatzierung. Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll belegten im ersten Saisonrennen über die 4x7,5 km hinter den überragenden Norwegern einen starken dritten Rang.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es bereits die fünfte Top-3-Platzierung. Norwegen (0 Strafrunden+9 Nachlader) um Überflieger Johannes Thingnes Bö siegte in 1:16:21,0 Stunden klar vor Schweden (+39,2 Sekunden/0+10) und dem DSV-Quartett (+51,7/0+9).

Die deutschen Frauen um Denise Herrmann hatten am Samstag in der Staffel hinter den dominanten Schwedinnen und Frankreich Platz drei belegt. Am Freitag geht es im österreichischen Hochfilzen mit den Sprints der Frauen und Männer im Weltcup weiter.