Bei der UFC Fight Night treffen heute im Hauptkampf Islam Makhachev und Thiago Moises aufeinander. Auch zwei Deutsche kämpfen in der Main Card. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

UFC Fight Night: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Die UFC kennt keine Sommerpause! Nur eine Woche nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Conor McGregor gegen Dustin Poirier bei UFC 264 steht in der Nacht von Samstag, 17. Juli, auf Sonntag, 18. Juli, bereits das nächste Highlight an.

Bei der UFC Fight Night "UFC on ESPN 26" treten wieder einige der besten MMA-Kämpfer der Welt ins Octagon. Den Hauptkampf der Main Card bestreiten im im UFC APEX in Las Vegas Islam Makhachev aus Russland und der Brasilianer Thiago Moises.

Aus deutscher Sicht ist das Event sehr interessant, kämpft in der Main Card mit Dustin Stoltzfus auch ein Deutscher. Stoltzfus trifft in seinem zweiten UFC-Kampf auf Rodolfo Vieira. Bei seinem UFC-Debüt kassierte er im November 2020 eine Niederlage gegen Kyle Daukaus. Nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung geht der 29-Jährige optimistisch in seinen zweiten Fight. "Vieira ist eingroßer Name, er ist wirklich gut in dem, was er tut. Mit Blick auf meine Fähigkeiten ist er aber schlagbar", sagte Stoltzfus vor dem Kampf.

Zudem kämpft Khalid Taha aus Dortmund in der Preliminary Card gegen den ehemaligen M-1-Champion Sergey Morozov aus Russland.

Die Kämpfe der Main Card beginnen um 4 Uhr, die Kämpfe der Preliminary Card bereits um 1 Uhr.

UFC Fight Night, Makhachev vs. Moises: Die Kämpfe der Main Card

Gewichtsklasse Duell Main Card Leichtgewicht Islam Makhachev vs. Thiago Moises Leichtgewicht Jeremy Stephens vs. Mateusz Gamrot Mittelgewicht Rodolfo Vieira vs. Dustin Stoltzfus Bantamgewicht, Frauen Marion Reneau vs. Miesha Tate Federgewicht Gabriel Benitez vs. Billy Quarantillo

UFC Fight Night: Makhachev vs. Moises heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung der UFC Fight Night im Free-TV wird es heute Nacht nicht geben!

Wenn Ihr die Kämpfe der Main Card sehen wollt, ist DAZN die richtige Adresse für Euch. Der Streamingdienst bietet ab 4 Uhr zwei Varianten an: Eine Übertragung mit deutschem Kommentar (Andreas Kraniotakes) und eine Übertragung mit englischem Originalkommentar.

Neben den größten Events der UFC hat DAZN außerdem jede Menge Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Darts, Tennis, Rennsport, Radsport und noch viele weitere Events und Topspiele aus weiteren Sportarten in seinem Programmangebot.

Das DAZN-Abonnement kostet pro Monat 14,99 Euro, im Jahr fallen 149,99 Euro an. Davor habt Ihr jedoch die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen.

UFC Fight Night: Islam Makhachev und Thiago Moises im Vergleich

Islam Makhachev ist für viele der designierte Nachfolger des zurückgetretenen Ex-Champions Khabib Nurmagomedov. Seit früher Kindheit trainieren die beiden zusammen. Nach zuletzt sieben Siegen in Folge gegen zum Teil starke Gegner darf sich Makhachev bei einem Sieg gegen Moises wohl auf einen Titelkampf freuen. Leicht wird die Aufgabe heute aber nicht, Moises gewann seine vergangenen drei Kämpfe. Welche Siegesserie reißt heute?

Islam Makhachev Thiago Moises Geburtsdatum (Alter) 27. September 1991 (29) 23. März 1995 (26) Geburtsort Makhachkala, Dagestan Indaiatuba, Brasilien Größe / Reichweite 1,78 Meter / 1, 78 Meter 1,75 Meter / 1,79 Meter MMA-Bilanz 19-1 15-4

