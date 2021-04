UFC 261 steht vor der Tür, das von dem Hauptkampf zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal dominiert wird. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Kampf heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe UFC 261 kostenfrei!

UFC 261: Usman vs. Masvidal II heute live im TV und Livestream

UFC 261 läuft nicht im Free-TV, stattdessen ist das Event auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst startet seine Übertragung in der Nacht von heute (24. April) auf morgen (25.) um 4 Uhr deutscher Zeit. Kommentiert wird das Event von Sebastian Hackl und den Experten Andreas Kraniotakes und Mark Bergmann.

Mit dem Kampf Usman vs. Masvidal müssen deutsche Fans wohl bis circa 6 Uhr morgens warten. Um DAZN zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement, das Ihr für 11,99 im Monat oder 119,99 Euro im Jahr abschließen könnt. Das Beste: Die ersten vier Wochen sind im Rahmen eines Probemonats kostenfrei!

Neben der UFC läuft auf DAZN auch Boxen, Darts, Fußball (Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A etc.), US-Sport (NBA, NFL, MHB, NHL), Handball, Radsport, Rennsport und vieles mehr. Hier geht's zum Probemonat!

Außerdem könnt Ihr das gesamte Event auch im hauseigenen Streaming-Portal der UFC verfolgen. Hier werden alleine für den Hauptkampf allerdings 17,89 Euro fällig.

© getty Kamaru Usman und Jorge Masvidal trafen bereits bei UFC 251 aufeinander.

UFC 261: Usman vs. Masvidal II findet vor Fans statt

Nachdem Usman Msvidal bei UFC 251 bereits in die Schranken gewiesen hat, will er das Kunststück dieses Mal vor Fans wiederholen.

Bei dem Mega-Event in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida, werden erstmals inmitten der Corona-Pandemie wieder Fans in der Arena erwartet. Die UFC will alle 15.000 Plätze der Halle füllen.

Als Floridas Aushängeschild ins Sachen MMA werden die meisten Fans wohl für Masvidal jubeln.

UFC 261: Die Fight-Card

Neben Usman - Masvidal bietet die Main Card mit Zhang Weili vs. Rose Namajunas (Strohgewicht) und Valentina Shevchenko vs. Jessica Andrade (Fliegengewicht) noch zwei weitere Titelkämpfe.

Gewichtsklasse Duell Main Card Weltergewicht Kamaru Usman (C) vs. Jorge Masvidal Strohgewicht (F) Zhang Weili (C) vs. Rose Namajunas Fliegengewicht (F) Valentina Shevchenko (C) vs. Jessica Andrade Mittelgewicht Uriah Hall vs. Chris Weidman Halbschwergewicht Anthony Smith vs. Jim Crute Prelims Weltergewicht Alex Oliveira vs. Randy Brown Weltergewicht Dwight Grant vs. Stefan Sekulic Mittelgewicht Karl Roberson vs. Brendan Allen Federgewicht Patrick Sabatini vs. Tristan Connelly Early Prelims Bantamgewicht Danaa Batgerel vs. Kevin Natividad Leichtgewicht Kazula Vargas vs. Rongzhu Fliegengewicht Aoriqileng vs. Jeffrey Molina Strohgewicht (F) Liang Na vs. Arine Carnelossi

UFC 261: Usman und Masvidal im Head-to-Head