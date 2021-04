Im Hauptkampf von UFC 261 kommt es heute Nacht zum Rematch zwischen den beiden Weltergewichten Kamaru Usman und Jorge Masvidal. Zudem sind zwei weitere Titelkämpfe für heute geplant. Hier könnt Ihr das Event im Liveticker verfolgen.

UFC 261: Usman vs. Masvidal heute im Liveticker - Vor Beginn

Usman und Masvidal standen sich bereits im Juli 2020 gegenüber. Damals gewann Usman via einstimmiger Entscheidung nach fünf Runden. Nun kommt es zum Rematch. Mit Zhang Weili (C) gegen Rose Namajunas (Strphgewicht) und Valentina Shevchenko (C) vs. Jessica Andrade (Fliegengewicht) können sich die Fans auf zwei weitere Titelkämpfe freuen.

Das Event findet in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida, statt. Die Kämpfe der Maincard starten um 4 Uhr nachts.

Hallo und herzlich willkommen zu UFC 261. Den Hauptkampf bestreiten Weltergewichts-Champion Kamaru Usman und sein Herausforderer Jorge Masvidal.

UFC 261: Usman vs. Masvidal heute im TV und Livestream

DAZN zeigt die Maincard live und in voller Länge ab 4 Uhr. Dabei könnt Ihr erneut zwischen den deutschen und den originalen amerikanischen Kommentatoren auswählen.

UFC 261 - Usman vs. Masvidal: Die Fightcard