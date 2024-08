US Open 2024: Start, Termin, Zeitplan, Ort, Finale, deutsche Teilnehmer, Alexander Zverev, Übertragung im Free-TV und Livestream

US Open 2024, Tennis: Termin, Start, Ort

Die US Open steigen traditionell im Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows (Queens, New York City). Das Finale des Hartplatzturniers wird auf dem Center Court des Arthur Ashe Stadiums vor rund 24.000 Fans steigen.

So richtig geht das Tennisspektakel am 26. August los, zuvor werden bereits die Qualifikationsmatches ausgetragen. Die Endspiele der Frauen und Männer sind für den 7. und 8. September terminiert - den vollständigen Zeitplan findet Ihr weiter unten.