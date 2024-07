Fette Überraschung in Wimbledon: Jannik Sinner verliert nach fünf Siegen in Folge wieder ein Match gegen Daniil Medwedew

"Ich konnte phasenweise spüren, dass es ihm nicht so gut ging. Ich bin glücklich, dass es mir gelungen ist, mein Niveau hochzuhalten", sagte Medwedew: "Ich werde mir jetzt etwas anschauen, wer mein Gegner wird." Am Freitag steht er gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien oder den US-Amerikaner Tommy Paul wieder auf dem Platz.

Im Januar hatte Sinner, der phasenweise nicht im Vollbesitz seiner Kräfte schien, das Duell der beiden Kontrahenten im Australian-Open-Finale noch für sich entschieden. Insgesamt hatte er gegen Medwedew zuletzt gar eine 5:0-Serie hingelegt.

Diesmal triumphierte aber Medwedew, der 2021 im Finale der US Open seine bisherige Sternstunde erlebte, und nun in Wimbledon wie im Vorjahr den Einzug in die Vorschlussrunde schaffte. Für den Moskauer ist es bereits das neunte Grand-Slam-Halbfinale und er peilt sein siebtes Finale an.

Der Italiener musste sich Anfang des dritten Satzes beim Stand von 1:2 behandeln lassen. Danach ging Sinner ohne durchschlagenden Erfolg auf schnelle Punktgewinne. Im vierten Satz berappelte sich der Favorit - doch Medwedew hatte das bessere Ende für sich.