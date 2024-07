"Man lernt viel mehr vom Verlieren": DBB-Team gelingt gegen Frankreich Wiedergutmachung

Und so reist das deutsche Team, für das Schröder und Franz Wagner mit je 17 Punkten gegen die Franzosen ohne das erkrankte NBA-Supertalent Victor Wembanyama überzeugt hatten, mit Selbstvertrauen im Gepäck weiter. "Wenn wir uns auf diesem Niveau vorbereiten, werden wir bereit sein für das große Turnier", sagte Point Guard Maodo Lo.

Am Samstag (19.30 Uhr) steht in Hamburg Test Nummer drei gegen die Niederlande an. In der Woche darauf folgt in Berlin ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen Japan, ehe am 22. Juli in London die Generalprobe gegen den Goldfavoriten USA steigt.