Kommentar zu Alexander Zverev: Der ersehnte Triumph wird folgen

Alexander Zverev: Die junge Generation liegt ihm

Vor allem sollte es Zverev aber Mut machen, dass er gegen das neue Top-Duo Alcaraz und den Australian-Open-Champion Jannik Sinner keinesfalls chancenlos ist. Es würde nicht überraschen, wenn die beiden die Spitze der Weltrangliste in den kommenden Jahren dominieren würden, zumal niemand weiß, wie viel Zeit dem Djoker auf höchstem Niveau noch bleibt.

Zverev kann sie schlagen, selbst auf der größten Bühne: Gegen Sinner gewann er bei den letzten US Open, Alcaraz besiegte er im Januar in Melbourne. Ihr Spiel scheint ihm deutlich besser zu liegen als das der mittlerweile ebenfalls überflügelten Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas, das Head-to-Head spricht in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache. Es gibt keinen Grund, warum Zverev nicht auch in den kommenden Jahren bei drei der vier Slams zu den Titelkandidaten gehören sollte. Die Verletzung von 2022 ist längst abgehakt, überraschend frühe Niederlagen gegen eigentlich schlagbare Gegner gibt es kaum noch.

Das heißt allerdings nicht, dass sich der der 1,98-Meter-Mann nicht noch steigern muss, schließlich dürften auch Carlitos und Sinner (22) in den kommenden Jahren noch weiter zulegen - auch körperlich. "Ich muss physisch noch mal auf ein ganz anderes Niveau", sagte Zverev nach dem Match gegen das "Biest" selbstkritisch. Die Vorhand ist weiterhin nur phasenweise Weltklasse, sein Volley-Spiel zu wackelig. Dass er sich entwickeln kann, zeigt allerdings der Aufschlag, der in den letzten Jahren von einer Schwäche zu einer großen Stärke mutiert ist.

Auf Gras sind vom Deutschen in den kommenden Wochen keine Wunderdinge zu erwarten, aber direkt im Anschluss steht schon die Titelverteidigung bei den Olympischen Spielen in Paris an. Im gleichen Stadion. Dann wird best-of-three gespielt - und ein Finale über zwei Gewinnsätze hätte Zverev schließlich auch schon am Sonntag gewonnen.