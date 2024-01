Alexander Zverevs Bilanz bei Grand Slams: Verletzungen und Enttäuschungen - aber er kommt immer näher

© getty

Junioren

Der jüngere Bruder von Mischa Zverev feierte als Junior mehrere große Erfolge: 2013 erreichte er im Alter von 15 das Finale der French Open, ein Jahr später gewann er den Juniorentitel bei den Australian Open. Im gleichen Jahr wagte er den Sprung zum Profi.

US Open 2014

Zunächst musste Zverev in der Qualifikation der Grand Slams ran. Als 17 Jahre alter Jungspund besiegte er in Flushing Meadows den Japaner Yasutaka Uchiyama in der ersten Qualifikationsrunde. In Q2 war dann aber schon Schluss. Gegen den Türken Marsel Ilhan verlor Zverev trotz Satzführung mit 6:4, 5:7 und 6:7.

Australian Open 2015

Auch beim nächsten Grand-Slam-Anlauf reichte es nicht bis zum Hauptturnier. John-Patrick Smith besiegte Zverev bereits in der ersten Quali-Runde in zwei Sätzen.

French Open 2015

Wieder war in der Qualifikation Schluss. Obwohl in der Quali an zwei gesetzt, verlor Zverev in Q2 gegen den Underdog Igor Sijsling. Zverev und Grand-Slam, das passte in seinen noch jüngeren Jahren nicht wirklich zusammen.