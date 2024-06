Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz, Tennis: French Open Finale heute im Liveticker

vor Beginn Zverev bezwang im Halbfinale den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen und steht nun zum ersten Mal in einem Roland-Garros-Finale. Sein Gegner in Paris ist der Spanier Alcaraz, der mit den US Open 2022 und Wimbledon 2023 bereits zwei Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Alcaraz setzte sich im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner in fünf Sätzen durch.

vor Beginn Das Duell findet frühestens um 14.30 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris, Frankreich, statt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum French-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz.