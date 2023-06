French Open, Tag 6: Erster Härtetest für Novak Djokovic und Carlos Alcaraz

Am 6. Tag der French Open in Paris geben sich mit Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas und nicht zuletzt Carlos Alcaraz drei aus dem engeren Favoritenkreis die Ehre. Bei den Damen ist Jessica Pegula ausgeschieden, während Aryna Sabalenka glänzte.

Rublev zählte nach seinem Titel beim ATP-Masters in Monte Carlo zum erweiterten Favoritenkreis in Roland Garros, hatte aber bereits zum Auftakt Probleme mit seinem Spiel gehabt. Er ist nach Daniil Medvedev (Nr. 2), Felix Auger-Aliassime (Nr. 10) und Jannik Sinner (Nr. 8) der vierte Top-Ten-Spieler, der vor dem Achtelfinale aus dem Turnier fliegt.

© getty

French Open, Tag 6: Sabalenka stark - Pegula scheitert

Mitfavoritin Aryna Sabalenka präsentiert sich weiter in Topform. Auch ihr Drittrunden-Match gegen Kamilla Rachimowa aus Russland gewann die Belarussin souverän mit 6:2, 6:2 und zog erstmals in Roland Garros ins Achtelfinale ein. Die an Position drei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula schied derweil überraschend aus.

"Es hilft, einen Grand-Slam-Sieg in der Tasche zu haben - das gibt einem so viel Selbstvertrauen", sagte Sabalenka, die weiter ihren zweiten großen Titel anpeilt. Die Australian-Open-Siegerin gilt als eine der größten Herausforderinnen von Topfavoritin Iga Swiatek aus Polen, die erst am Samstag gegen Wang Xinyu aus China in der dritten Runde aufschlägt.

Pegula war zuvor mit 1:6, 3:6 an der Belgierin Elise Mertens gescheitert. Mertens erreichte damit zum dritten Mal das Achtelfinale in Paris. "Ich bin sehr glücklich, dass ich in zwei Sätzen gewonnen habe. Sie ist eine sehr gute Spielerin", sagte die 27-Jährige.