Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf den Slowaken Alex Molcan. Bei SPOX wird das Duell live getickert.

Alexander Zverev setzt seine French-Open-Reise heute mit einem Zweitrundenmatch gegen den Slowaken Alex Molcan fort. Kann sich der Olympiasieger behaupten und eine Runde weiterziehen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Alexander Zverev vs. Alex Molcan: French Open 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich Zverev und Molcan in einem Tennismatch gegenüberstehen. Der gebürtige Hamburger gewann seinen Turnierauftakt am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris in drei Sätzen, jedoch nicht ohne Mühe. Auch Molcan war bei seinem Erstrundenduell gegen den Franzosen Hugo Gaston bereits in drei Sätzen fertig.

Vor Beginn: Die Partie wird auf dem Court Philippe Chatrier ausgetragen. Um frühestens 20.15 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Zweitrundenmatch bei den French Open zwischen Alexander Zverev und Alex Molcan.

© getty Alexander Zverev kriegt es in der zweiten Runde der French Open mit Alex Molcan zu tun.

Alexander Zverev vs. Alex Molcan: French Open 2. Runde heute im TV und Livestream

Eurosport kümmert sich um die Übertragung der French Open im Free-TV und ist daher die richtige Adresse für alle deutschen Tennisfans. Um 20.30 Uhr startet die Übertragung der Nightsession.

Im Livestream sind die French Open zudem auch bei discovery+ und DAZN zu sehen. Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, dafür stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

French Open: Die Spiele auf dem Court Philippe Chatrier

Uhrzeit Name Name Verband 11.45 Uhr Giulio Zeppieri Casper Ruud ATP 13 Uhr* Iga Swiatek Claire Liu WTA 15 Uhr* Oceane Dodin Ons Jabeur WTA 20.15 Uhr Alexander Zverev Alex Molcan ATP