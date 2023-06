French Open, Tag 5 LIVE: Daniel Altmaier fordert Jannik Sinner in Runde 2

Der fünfte Tag der French Open in Paris sieht gleich vier Deutsche in der zweiten Runde. Den Auftakt macht dabei Daniel Altmaier, der auf einen Top-10-Spieler trifft. Am Abend gibt sich Alexander Zverev die Ehre.

Hier gibt es den Liveticker zum Match Daniel Altmaier vs. Jannik Sinner Neben Altmaier, der auf den an 8 gesetzten Italiener Jannik Sinner trifft, sind in der Tag-Session auch noch Anna-Lena Friedsam gegen die Nummer 23 der Setzliste, Ekaterina Alexandrova, sowie Yannick Hanfmann gegen Francisco Cerundolo (23) am Start. Hier geht es zur Zusammenfassung von Tag 4!

© getty French Open: Zverev hofft auf "besseres Match" Alexander Zverev verbindet mit seinem Zweitrundengegner bei den French Open, dem Slowaken Alex Molcan, eine lange Historie. "Wir kennen uns seit wir 13 Jahre alt waren, sind ein Jahrgang und haben jedes Jugendturnier in Europa gegeneinander gespielt", sagte der Tennis-Olympiasieger vor der Partie gegen den Weltranglisten-86. am Donnerstag (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport). Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden 1997 geborenen Profis ist allerdings schon viele Jahre her. "Ich glaube, das war 2011. Seitdem haben sich bestimmt ein paar Sachen verändert", sagte Zverev. Auf der Profitour gab es in der Tat noch kein Match zwischen dem 26 Jahre alten Hamburger und seinem Kontrahenten. Es werde ein "ganz anderes Match" als seine Erstrundenpartie gegen Lloyd Harris, erklärte Zverev. Den Südafrikaner hatte er am Dienstag zwar in drei Sätzen, aber mit jeder Menge Mühe besiegt. "Ich hoffe, dass ich da einen besseren Rhythmus haben werde und auch ein besseres Match spielen kann", so Zverev. Auch Molcan äußerte sich vor der Partie. "Zverev war immer einer der besten Junioren der Welt", sagte er. "Dann war er einer der besten Spieler der Welt - bis zu seiner Verletzung. Aber er findet langsam seinen Rhythmus und ist noch immer sehr gefährlich."

© getty French Open: Djokovic verteidigt kontroverse Kosovo-Aussagen Novak Djokovic hat seine kontroversen politischen Aussagen über den Kosovo trotz zahlreicher kritischer Stimmen verteidigt. "Viele werden nicht mit mir übereinstimmen, aber es ist, wie es ist. Es ist etwas, wozu ich stehe", sagte der 36-Jährige nach seinem Dreisatzsieg in der zweiten Runde der French Open gegen den Ungarn Marton Fucsovics. "Ich könnte es wiederholen, aber ich werde es nicht tun. Einen Grand Slam ohne Drama scheint es für mich nicht zu geben - das treibt mich aber auch an", führte Djokovic aus, der anschließend keinen weiteren Kommentar zu der Thematik abgeben wollte. Djokovics Aussagen waren am Mittwoch von der französischen Sportministerin Amelie Oudea-Castera als "nicht angemessen" kritisiert worden. "Das darf sich nicht wiederholen", sagte Oudea-Castera bei France 2, Djokovics Botschaft sei "militant" und "sehr politisch" gewesen. Djokovic räumte später bei einer Pressekonferenz ein, dass es sich um ein "heikles Thema" handele. Als öffentliche Persönlichkeit und Sohn eines im Kosovo geborenen Vaters verspüre er eine besondere Verantwortung gegenüber dem serbischen Volk, sagte der 36-Jährige. Er sei aber kein Politiker und wolle keine Debatte anstoßen, fügte er hinzu.