Tennis - ATP-Finals 2022: Datum, Ort, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

Zum Abschluss einer langen Tennis-Saison duellieren sich die besten Spieler im Einzel und Doppel bei den ATP-Finals 2022. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu den ATP-Finals 2022 und erfahrt, wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Auch in diesem Jahr kämpfen bei den ATP-Finals 2022 die besten Tennisprofis im Einzel-und Doppelwettbewerb um einen der prestigeträchtigsten Titel auf der Herrentour. Im vergangenen Jahr sicherte sich Alexander Zverev den Titel bei den ATP-Finals.

Der Deutsche fehlt jedoch in diesem Jahr. Angeführt wird das Einzelaufgebot von dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, der neben Rafael Nadal und Novak Djokovic einer der Favoriten auf den Titel ist.

Tennis - ATP-Finals 2022: Datum, Ort, Spieler

Die ATP-Finals 2022 finden in diesem Jahr vom 13. November bis zum 20. November statt. Am Sonntag, den 20. November, werden bei den ATP-Finals die Final-Matches absolviert. Das Doppel ist für 16.00 Uhr angesetzt, im Anschluss beginnt das Einzel bei den ATP-Finals nicht vor 19.00 Uhr.

Das Finale der ATP-Tour wird in diesem Jahr in Turin ausgetragen. Als Spielort dient die Pala Alpitour, eine Mehrzweckhalle im norditalienischen Turin. Dort wurden auch im vergangenen Jahr die ATP-Finals absolviert.

Das Starterfeld im Einzel und Doppel setzt sich aus den besten acht Spielern der ATP-Tour zusammen. Die ATP-Finals 2022 werden in einem Turniermodus ausgetragen. Die jeweils acht Spieler, beziehungsweise Doppel, werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Vorrunde findet nach dem Prinzip "jeder gegen jeden" statt. Im Halbfinale duellieren sich darauf hin die beiden Gruppenersten-und Zweiten.

Tennis - ATP-Finals 2022: Datum, Ort, Spieler - Einzel

Rang Spieler 1. Carlos Alcaraz 2. Rafael Nadal 3. Casper Ruud 4. Daniil Medvedev 5. Stefanos Tsitsipas 6. Novak Djokovic 7. Andrey Rublev 8. Felix Auger-Aliassime

Die acht ATP-Tour-Finals-Teilnehmer im Einzel stehen fest. Carlos Alcaraz, der erst im vergangenen September die US Open gewann und damit zum jüngsten Weltranglistenersten aller Zeiten aufstieg, führt das Aufgebot an. Hinter ihm in der Setzliste steht Rafael Nadal, der mit den Australian Open und den French Open gleich zwei Grand-Slam-Titel in diesem Jahr sammelte.

Neben den beiden Spaniern Alcaraz und Nadal steht Novak Djokovic weit oben auf der Favoritenliste. Er gewann in diesem Jahr Wimbledon, bei den ATP-Finals war er zudem schon fünf Mal erfolgreich. Sein letzter Titel ist jedoch schon eine Weile her, im Jahr 2015 gewann er die ATP-Finals in London. Casper Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andres Rublev und Felix Auger-Aliassime runden das Teilnehmerfeld im Einzel ab.

Tennis - ATP-Finals 2022: Datum, Ort, Spieler - Doppel

Rang Doppel 1. Wesley Koolhof/ Neal Skupski 2. Rajeev Ram/ Joe Salisbury 3. Marcelo Arévalo/ Jean-Julien Rojer 4. Nikola Mektic/ Mate Pavic

Im Doppel hingegen qualifizierten sich erst vier der acht Teilnehmer für die ATP-Finals 2022. Wesley Koolhof und Neal Skupski führen die Rangliste auf der ATP-Tour an. Hinter ihnen liegen Rajeev Ram und Joe Salisbury sowie Marcelo Arévalo und Jean-Julien Rojer. Zuletzt sicherten sich Nikola Mektić und Mate Pavić ein Ticket für die ATP-Finals 2022.

© getty Novak Djokovic gewann den Titel im Einzel bei den ATP-Finals schon fünf Mal. Mit einem Erfolg in diesem Jahr würde er den Rekord von Roger Federer einstellen.

Tennis - ATP-Finals 2022: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den ATP-Finals 2022 hat sich Sky gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spektakel in diesem Jahr exklusiv im TV und Livestream. Die Matches der ATP-Finals 2022 seht Ihr auf Sky Sport Tennis oder auf Sky Sport Top Event live und in voller Länge.

Im Livestream zeigt Sky die ATP-Finals 2022 ebenfalls live und in voller Länge. Als Sky-Kunden habt Ihr dabei die Möglichkeit den Livestream des Pay-TV-Senders mit der Sky-Go-App oder dem Angebot von WOW zu verfolgen.

Tennis - ATP-Finals: Die Sieger der vergangenen Jahre

Einzel

Jahr Sieger 2021 Alexander Zverev 2020 Daniil Medvedev 2019 Stefanos Tsitsipas 2018 Alexander Zverev 2017 Grigor Dimitrov

Doppel