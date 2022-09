US-Open-Finale: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud im Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im US-Open-Finale am Sonntagabend auf Casper Ruud. Hier könnt ihr das Endspiel des Grand-Slam-Turniers im Liveticker verfolgen.

Im Endspiel des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres stehen sich der Spanier Carlos Alcaraz und der Norweger Casper Ruud gegenüber. Für das Duo steht nicht nur der erste Major-Titel ihrer Karriere auf dem Spiel, sondern auch der Spitzenplatz der Weltrangliste: Wer das Match gewinnt, ist die neue Nummer eins der Welt.

Bei den Buchmachern ist Alcaraz klarer Favorit. Er hat in den direkten Duellen mit 2-0 die Nase vorn, unter anderem gewann er das Finale von Miami in dieser Saison mit 7:5 und 6:4 - ebenfalls auf Hardcourt.

Allerdings dürfte Ruud die etwas frischeren Beine haben: Alcaraz musste in seinen letzten drei Matches gegen Marin Cilic, Jannik Sinner und Frances Tiafoe jeweils über fünf Sätze gehen und stand im Turnierverlauf über eineinhalb Stunden länger auf dem Platz.

Zudem hat Ruud die größere "Erfahrung", wenn man so will: Er stand in dieser Saison bereits im Finale der French Open, war dort allerdings chancenlos gegen Rafael Nadal. Für Alcaraz ist es das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud

US Open, Finale 1. Satz Carlos Alcaraz (ESP/3) Casper Ruud (NOR/5)

Federer wird 41: Ist er Euer Tennis-GOAT? © getty 1/11 Happy Birthday, Roger Federer! Zum 41. Geburtstag des Maestros am 8. August schauen wir uns an, wo er beim Voting der SPOX-User zum Tennis-GOAT gelandet ist (das Voting wurde im Februar 2022 durchgeführt). © getty 2/11 PLATZ 10: Ivan Lendl - 0,29 Prozent der abgegebenen Stimmen © getty 3/11 PLATZ 9: Jimmy Connors - 0,32 Prozent © getty 4/11 PLATZ 8: John McEnroe - 0,41 Prozent © getty 5/11 PLATZ 7: Björn Borg - 0,92 Prozent © getty 6/11 PLATZ 6: Boris Becker - 1,05 Prozent © getty 7/11 PLATZ 5: Pete Sampras - 2,38 Prozent © getty 8/11 PLATZ 4: Andre Agassi - 2,61 Prozent © getty 9/11 PLATZ 3: Novak Djokovic - 17,84 Prozent © getty 10/11 PLATZ 2: Rafael Nadal - 22,51 Prozent © getty 11/11 PLATZ 1: Roger Federer - 50,75 Prozent

US Open heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Turnier hat sich das Unternehmen Eurosport gesichert. Alle notwendigen Infos gibt's im Folgenden.

US Open heute live im Free-TV

Die Topspiele des Turniers wird Eurosport allesamt auf seinem ersten Kanal präsentieren. Dieser ist im frei zugänglichen Fernsehen erreichbar und damit komplett kostenfrei. Weitere Begegnung zeigt der Anbieter exklusiv auf dem Kanal Eurosport 2, der jedoch kostenpflichtig ist.

US Open heute im kostenlosen Livestream

Wer auf die Übertragung im Livestream zugreifen will, hat dazu auf der Plattform JOYN die Möglichkeit. Auch hier ist Eurosport 1 gänzlich entgeltfrei zu sehen. Auf den zweiten Kanal könnt Ihr jedoch nur mittels der Pro-Version zugreifen. Diese beläuft sich auf 6,99 Euro pro Monat. Weitere Infos findet Ihr hier.

Gute Nachrichten für alle Kundinnen und Kunden von DAZN. Der Streaminganbieter hat dank einer Kooperation mit Eurosport beide Sender mehrkostenfrei im Programm. Weitere Infos gibt's hier.

