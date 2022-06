Serena Williams trifft bei ihrem Wimbledon-Comeback auf die Französin Harmony Tan. Hier könnt Ihr das Spiel der 1. Runde im Liveticker verfolgen.

Serena Williams spielt in Wimbledon gegen Harmony Tan. Gewinnt Williams nach ihrer langen Pause? Das und noch viel mehr erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Serena Williams vs. Harmony Tan: 1. Runde in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einem Jahr Pause gibt Serena Williams ihr Comeback auf der Tennis-Tour - und das auf der größten Bühne. Die bald 41-Jährige trifft zum Auftakt auf die Französin Harmony Tan (115. der Weltrangliste), die Tenniswelt will wissen: Was hat die siebenmalige Wimbledon-Siegerin noch drauf?

Vor Beginn: Das Match ist als dritte Partie auf dem Centre Court angesetzt. Wann es beginnen wird, hängt also von den beiden vorherigen Matches ab. Vor 17.30 Uhr wird das aber wohl nicht der Fall sein.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Erstundenspiels in Wimbledon zwischen Serena Williams und Harmony Tan.

Serena Williams vs. Harmony Tan: 1. Runde in Wimbledon heute im TV und Livestream

War das Match live sehen will, wird lediglich beim Pay-TV-Sender Sky fündig, der die exklusiven Rechte an Wimbledon in Deutschland hält. Sky wird das Match auf Sky Sport 2 übertragen. Auf diesem Kanal laufen alle Partien vom Centre Court.

Ebenso bietet Sky seinen Abonnenten einen Livestream via Sky Go an. Ohne Abo kann man sich bei WOW bedienen und dort einen kostenpflichtigen Livestream beziehen.

