Nach dem gestrigen Auftakt geht es in Wimbledon am heutigen Dienstag mit den Matches der 1. Runde weiter. Alle Informationen zu den Begegnungen und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Auf dem heiligen Rasen in Wimbledon duellieren sich auch heute die Spielerinnen und Spieler. Bei den Damen und Herren stehen am heutigen Dienstag, den 28. Juni, die restlichen Matches der 1. Runde auf dem Programm.

Wimbledon live am Dienstag: 1. Runde heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Bei den Herren startet heute mit Rafael Nadal einer der Favoriten in das Turnier. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger befindet sich in diesem Jahr in absoluter Topform. Nadal gewann mit den Australian Open und den French Open schon die ersten beiden Grand Slams in diesem Jahr. Die Jagd auf alle Titel in einem Jahr, dem sogenannten Grand Slam, beginnt für den Spanier heute mit seinem Match gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Das Match auf dem Centre Court beginnt heute voraussichtlich um 16.00 Uhr.

Neben Rafael Nadal ist mit Stefanos Tsitsipas heute ein weiterer Turnierfavorit im Einsatz. Der Grieche spielt voraussichtlich um 17.30 Uhr auf Platz 1 gegen den Schweizer Alexander Ritschard. Mit Matteo Berrettini, der um 14.00 Uhr gegen Cristian Garin aufschlägt und Felix Auger-Aliassime, der seine Partie ab 15.30 Uhr gegen Maxime Cessy bestreitet, starten zudem bei den Herren zwei weitere Top-10-Spieler in Wimbledon.

Und auch zwei Deutsche starten heute beim prestigeträchtigsten Tennisturnier des Jahres: Dominik Koepfer duelliert sich mit dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan. Das Match beginnt auf Platz 8 voraussichtlich um 17.00 Uhr. Schon um 15.30 Uhr ist Nicola Kuhn heute zudem gegen Brendon Nakashima auf Platz 7 im Einsatz.

Wimbledon live am Dienstag: 1. Runde - Die Matches der Herren im Überblick

Uhrzeit Name Name 12.00 Uhr Peniston Laaksonen 12.00 Uhr Huesler Grenier 12.00 Uhr Johnson Dimitrov 12.00 Uhr Goffin Albot 12.00 Uhr Daniel Baez 13.30 Uhr* Jubb Kyrgios 13.30 Uhr* De Minaur Dellien 13.30 Uhr* Kolar Bonzi 13.30 Uhr* Sousa Gasquet 13.30 Uhr* Querrey Berankis 13.30 Uhr* Martinez Portero Molcan 13.30 Uhr* Kukushkin Brooksby 14.00 Uhr* Borges McDonald 14.00 Uhr Berrettini Garin 15.00 Uhr* Zapata Miralles Sock 15.00 Uhr* Popyrin Gaston 15.00 Uhr* Rune Giron 15.00 Uhr* Carballes-Baena Thompson 15.30 Uhr* Ruusuvuori Nishioka 15.30 Uhr* Lopez Van De Zandschulp 15.30 Uhr* Nakashima Kuhn 15.30 Uhr* Auger-Aliassime Cressy 15.30 Uhr* Kozlov Schwartzman 15.30 Uhr* Bergs Draper 15.30 Uhr* Krajinovic Lehecka 15.30 Uhr* Sonego Kudla 16.00 Uhr* Cerundolo Nadal 17.00 Uhr* Kubler Evans 17.00 Uhr* Galan Riveros Koepfer 17.00 Uhr* Shapovalov Rinderknech 17.00 Uhr* Broady Klein 17.00 Uhr* Gray Tseng 17.00 Uhr* Balazs Bautista Agut 17.00 Uhr* Novak Bagnis 17.30 Uhr* Ritschard Tsitsipas 17.30 Uhr* Musetti Fritz

*voraussichtliche Zeit

Serena Williams ist zurück auf der großen Tennis-Bühne! Die siebenmalige Wimbledon-Siegerin gibt heute nach knapp einem Jahr Pause und trotz einiger Zweifel ihr Grand-Slam-Comeback. Die US-Amerikanerin bekommt es heute in der 1. Runde mit der Französin Harmony Tan zu tun. Die Partie auf dem Centre Court ist heute für 18.00 Uhr angesetzt.

Aus deutscher Sicht sind die Blicke am heutigen Tag auf zwei Damen gerichtet: Andrea Petkovic startet heute um 12.00 Uhr auf Platz 8 gegen Viktorija Golubic in das Turnier. Mit Nastasja Schunk startet heute zudem eine Qualifikantin in Wimbledon. Die 18-jährige hat heute mit der Rumänin Michaela Buzarnescu eine lösbare Aufgabe vor sich. Das Duell startet heute ebenfalls um 12.00 Uhr auf Platz 4.

Wimbledon live am Dienstag: 1. Runde - Die Matches der Damen im Überblick

Uhrzeit Name Name 12.00 Uhr Golubic Petkovic 12.00 Uhr Wickmayer Zhu 12.00 Uhr Zhang Doi 12.00 Uhr Liu Parrizas Diaz 12.00 Uhr Buzarnescu Schunk 12.00 Uhr Sakkari Hives 12.00 Uhr Harrison Rus 12.00 Uhr Dodin Ostapenko 12.00 Uhr Kostyuk Swan 12.00 Uhr Cornet Putintseva 12.00 Uhr Saville Tomova 13.30 Uhr* Wang Anisimova 13.30 Uhr* Zanevska Krejcikova 13.30 Uhr* Kartal Kovinic 13.30 Uhr* Brengle Davis 14.00 Uhr* Flipkens Fourlis 14.00 Uhr* Teichmann Tomljanovic 14.00 Uhr* Badosa Chirico 14.00 Uhr* Gauff Ruse 14.30 Uhr Swiatek Fett 15.30 Uhr* Bogdan Yastremska 15.30 Uhr* Paolini Kvitova 15.30 Uhr* Bara Paquet 16.00 Uhr* Muchova Halep 16.00 Uhr* Sorribes Tormo McHale 17.30 Uhr* Kucova Pigossi 17.30 Uhr* Giorgi Frech 17.30 Uhr* Vandeweghe Rybakina 17.30 Uhr* Zheng Stephens 17.30 Uhr* Burel Boulter 17.30 Uhr* Peterson Schmiedlova 17.30 Uhr* Rogers Martic 17.30 Uhr* Muguruza Minnen 18.00 Uhr* Martincova Pliskova 18.00 Uhr* Vekic Pegula 18.00 Uhr* Williams Tan 18.00 Uhr* Masarova Dart 18.00 Uhr* Bektas Andreescu

*voraussichtliche Zeit

Wimbledon live am Dienstag: 1. Runde heute im TV und Livestream

Sky zeigt sich auch in diesem Jahr für die Übertragung der Wimbledon-Duelle zuständig. Bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr die Partien der 1. Runde heute live und in voller Länge sehen.

© getty Serena Williams schlägt heute in Wimbledon auf.

Auf Sky seht Ihr die Wimbledon-Spiele heute auf Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD). Auf Sky Sport 1 (HD) seht Ihr dabei die Konferenz, auf Sky Sport 2 (HD) die Begegnungen auf dem Center Court.

Sky bietet Euch zudem gleich zwei Optionen die Wimbledon-Matches heute im Livestream zu erleben. Die Spiele könnt Ihr heute live und vollumfänglich mit der Sky Go-App oder mit dem Angebot von WOW sehen.

Wimbledon live am Dienstag: 1. Runde heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Dienstag ausgewählte Spiele im Liveticker. Mit unseren Livetickern verpasst Ihr nichts von der Action auf den Courts. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

