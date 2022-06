Casper Ruud und Marin Cilic begegnen sich heute im zweiten Halbfinale bei den French Open. Das Match wird hier im Liveticker angeboten.

Casper Ruud und Marin Cilic treffen bei den French Open im Halbfinale aufeinander. Wer zieht ins Finale ein? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Casper Ruud vs. Marin Cilic: Halbfinale bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ruud gegen Cilic ist ein Halbfinale, das vor Turnierbeginn wohl die wenigsten erwartet hätten. Zwar ist Ruud aktuell der Weltranglistenachte, weiter als ins Achtelfinale einziehen gelang ihm bis jetzt noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier. Cilic konnte zwar einen Grand Slam gewinnen, der Sieg bei den US-Open (2014) ist jedoch bereits fast acht Jahre her.

Vor Beginn: Das Match beginnt erst, wenn das erste Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal auf dem Court Philippe-Chatrier zu Ende ist. Frühestens um 17.30 Uhr geht Ruud vs. Cilic los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum French-Open-Halbfinale zwischen Casper Ruud und Marin Cilic.

Casper Ruud vs. Marin Cilic: Halbfinale bei den French Open heute im TV und Livestream

Ruud vs. Cilic wird heute im frei empfangbaren Fernsehen auf Eurosport 1 übertragen. Was die Übertragung im Livestream betrifft, ist ebenfalls Eurosport der richtige Ansprechpartner.

Dann gibt es auch noch DAZN, das sich auch um die Übertragung im Livestream kümmert.

Für das DAZN-Abo liegen die Kosten bei 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro je Jahr.

