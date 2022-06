Alexander Zverev und Rafael Nadal stehen sich heute im Halbfinale der French Open gegenüber. Das Spektakel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev oder Rafael Nadal - wer zieht als Erster ins Finale der French Open ein? Diese Frage wird heute beantwortet, wenn sich die beiden Stars auf dem Court Philippe-Chatrier gegenüberstehen. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel.

Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Halbfinale bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem sensationellen Sieg über Carlos Alcaraz muss Alexander Zverev im Halbfinale am nächsten Spanier vorbei. Dies ist jedoch kein gewöhnlicher Spanier, es handelt sich nämlich um Rafael Nadal, um den Rekordchampion von Roland Garros. Mit 13 Titeln liegt er einsam an der Spitze. Auch was Grand-Slam-Gewinne betrifft, liegt Rafa in Führung. 21 hat er aktuell, dahinter liegen Novak Djokovic und Roger Federer mit jeweils 20 Triumphen bei Grand Slams. Zverev hingegen hat noch keinen Grand-Slam-Titel.

Vor Beginn: Es ist die erste von zwei Halbfinalpartien. Sie geht um 14.45 Uhr auf dem Center Court, auf dem Court Philippe-Chatrier, los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale bei den French Open. Alexander Zverev trifft auf den Spanier Rafael Nadal.

Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Halbfinale bei den French Open heute im TV und Livestream

Das Match könnt Ihr heute bei mehreren Anbietern live verfolgen. Zum einen überträgt Eurosport 1 das Spektakel live im Free-TV, aber auch im kostenpflichtigen Livestream im Eurosport-Player. Der Eurosport-Player lässt sich jedoch auf mehreren Arten empfangen: via JOYN+ oder DAZN.

Alexander Zverev vs. Rafael Nadal: Die beiden Halbfinalisten im Vergleich