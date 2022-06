Angelique Kerber spielt heute in Wimbledon in der 2. Runde gegen Magda Linette. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Angelique Kerber spielt in der 2. Runde gegen Magda Linette. Kann die Deutsche beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in die 3. Runde einziehen? In unserem Liveticker informieren wir Euch ausführlich darüber.

Angelique Kerber vs. Magda Linette: 2. Runde in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kerber zeigte in der 1. Runde beim Sieg gegen Kristina Mladenovic vor allem im ersten Satz eine gute Leistung. Linette erreichte die 2. Runde durch einen Zweisatzerfolg gegen Fernanda Contreras Gomez. Gegen die Wimbledonsiegerin von 2018 ist die Polin aber in der Außenseiterrolle.

Vor Beginn: Die Begegnung ist die zweite von vier, die auf dem Court Nummer zwei in London über die Bühne gehen. Den Auftakt machen Casper Ruud und Ugo Humbert um 12 Uhr deutscher Zeit. Erst wenn diese Partie vorbei ist, beginnt Kerber vs. Linette. Vor 14 Uhr ist also nicht mit dem Matchstart zu rechnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Zweitrundenduells von Angelique Kerber in Wimbledon gegen Magda Linette.

Angelique Kerber vs. Magda Linette: 2. Runde in Wimbledon live im TV und Liveticker

Wie sich Angelique Kerber gegen Magda Linette schlägt, könnt Ihr live beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Über die Partie wird in der Konferenz auf Sky Sport1 (HD) oder einem der drei Sender Sky Sport 3 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) berichtet.

Im Livestream kann das Spiel über die App Sky Go (für Sky-Kunden) oder WOW (kostenpflichtig) live verfolgt werden.

