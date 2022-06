Corona-Alarm in Wimbledon! Berrettini muss passen - Gefahr für Djokovic und Nadal?

Zweiter prominenter Coronafall in Wimbledon: Vorjahresfinalist Matteo Berrettini gab am Dienstag vor seinem Auftaktmatch den positiven Test via Instagram bekannt. Nach dem Kroaten Marin Cilic ist das Tennisturnier damit auch für den Italiener vorbei, noch ehe es begonnen hat. Womöglich droht auch Novak Djokovic Gefahr.

Schließlich trainierte Djokovic am Donnerstag noch mit Cilic, der am Montag aufgrund eines positiven Coronatests seinen Rückzug erklärt hatte. Vor und nach der Einheit auf dem Center Court sollen sich beide Spieler zudem umarmt haben.

"Ich habe mich in Selbst-Isolation begeben und gehofft, bereit zu sein. Ich fühle mich aber immer noch nicht wohl und kann nicht antreten", schrieb Cilic auf Instagram.

Am Donnerstag soll Djokovic zudem noch Kontakt zu Berrettini und dessen Trainingspartner Rafael Nadal gehabt haben, die ebenfalls auf dem Center Court trainiert hatten.

Sein Herz sei gebrochen, schrieb Berrettini, der nach den Titeln in Stuttgart und im Londoner Queen's Club als einer der Favoriten im All England Club galt. "Ich hatte Grippesymptome und war in den vergangenen Tagen isoliert", sagte er: "Der Traum ist für dieses Jahr vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen."

Djokovic ist weiterhin ungeimpft. Aus diesem Grund verpasste er die Australian Open zu Jahresbeginn. Zu den US Open in New York wird er als Ungeimpfter aller Voraussicht nach nicht reisen dürfen.

Wimbledon: Keine speziellen Corona-Maßnahmen

Nach dem Ausfall des Turniers 2020 und der Pandemie-Ausgabe im vergangenen Jahr waren die Organisatoren zurück zur Normalität gekehrt. Mit 42.000 Besuchern am Tag ist die Anlage im Londoner Südwesten wieder voll ausgelastet. Kaum jemand trägt Masken, Tests sind nicht mehr erforderlich.

Cilic, Wimbledonfinalist von 2017 und US-Open-Sieger von 2014, hatte seine Erkrankung und die Absage für das Turnier am Montag bekannt gegeben. Der 33-Jährige galt nach seinem überraschenden Halbfinaleinzug bei den French Open in Paris als Geheimtipp beim Rasenklassiker.