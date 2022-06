Wimbledon, Tag 2: Petkovic, Schunk und Altmaier scheitern in der ersten Runde

Nach dem erfolgreichen Auftakt häufen sich am zweiten Turniertag in Wimbledon die deutschen Niederlagen. Daniel Altmaier (Kempen) verlor als dritter Profi sein Erstrundenmatch. Zuvor waren auch Andrea Petkovic (Darmstadt) und Nastasja Schunk (Ludwigshafen) ausgeschieden.

Altmaier verlor die Fortsetzung gegen den Schweden Mikael Ymer 3:6, 5:7, 5:7, den letzten Satz gab der 23-Jährige nach einer 5:2-Führung noch ab. Das Match war am Montagabend wegen Dunkelheit unterbrochen worden. Für den Weltranglisten-61. war es das Debüt im All England Club, im vergangenen Jahr war Altmaier in der Qualifikation ausgeschieden.

Petkovic unterlag bei ihrem vielleicht letzten Einzel im All England Club der Schweizerin Viktorija Golubic mit 4:6, 3:6. Qualifikantin Schunk, 2021 Finalist bei den Juniorinnen, verlor gegen Mihaela Buzarnescu aus Rumänien 4:6, 2:6.

Im letzten Aufschlagspiel verletzte sich Petkovic am Ellbogen, sie hofft, dass er "nur gequetscht" ist und sie noch im Doppel mit Jule Niemeier (Dortmund) antreten kann. "Bis dahin war es schade", sagte sie über das Aus, Golubic habe aber "einfach schlau gespielt und mich dazu gebracht, Fehler zu machen".

Petkovic, die bei der Generalprobe in Bad Homburg ebenfalls im Auftaktspiel ausgeschieden war, ist in Wimbledon nie über die dritte Runde hinausgekommen, Rasen gehörte nie zu ihren Lieblingsbelägen. Ob die Nummer 57 der Welt ihre Karriere über diese Saison hinaus fortsetzen wird, ist offen.

Schunk (18) gehört zur Generation, die Petkovic und die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) irgendwann ablösen soll. Sie stand zum zweiten Mal im Hauptfeld eines Grand Slams. Wie Petkovic konnte sie Kerber und der 22 Jahre alten Jule Niemeier (Dortmund) jedoch nicht in die zweite Runde folgen.

Wimbledon: Berrettini sagt wegen Corona ab

Unterdessen gab es bei den Herren den nächsten Coronafall. Nach Marin Cilic musste am Dienstag auch Matteo Berrettini aufgrund eines positiven Tests seinen Rückzug erklären. Womöglich könnten die Coronafälle noch Auswirkungen auf Novak Djokovic und Rafael Nadal haben. Alle vier Spieler sollen am Donnerstag noch gemeinsam trainiert haben.

Wimbledon, Tag 2: Die wichtigsten Paarungen bei den Herren

Uhrzeit Name Name Liveticker/Ergebnis 13.30 Uhr* Jubb Kyrgios 13.30 Uhr* Ymer Altmaier 6:3, 7:5, 7:5 15.00 Uhr* Rune (24) Giron 15.30 Uhr* Nakashima Kuhn 15.30 Uhr* Auger-Aliassime (6) Cressy 15.30 Uhr* Kozlov Schwartzman (12) 16.00 Uhr* Cerundolo Nadal (2) Liveticker 17.00 Uhr* Galan Riveros Koepfer 17.00 Uhr* Shapovalov (13) Rinderknech 17.30 Uhr* Ritschard Tsitsipas (4)

Wimbledon, Tag 2: Die wichtigsten Paarungen bei den Damen

Uhrzeit Name Name Liveticker/Ergebnis 12.00 Uhr Golubic Petkovic 6:4, 6:3 12.00 Uhr Buzarnescu Schunk 6:4, 6:2 12.00 Uhr Dodin Ostapenko (12) 12.00 Uhr Cornet Putintseva (27) 13.30 Uhr* Sharma Maria 14.00 Uhr* Badosa (4) Chirico 14.00 Uhr* Gauff (11) Ruse 14.30 Uhr Swiatek (1) Fett 15.30 Uhr* Korpatsch Watson 15.30 Uhr* Paolini Kvitova (25) 16.00 Uhr* Muchova Halep (16) 17.30 Uhr* Muguruza (9) Minnen 18.00 Uhr* Martincova Pliskova (6) 18.00 Uhr* Vekic Pegula (8) 18.00 Uhr* Williams Tan Liveticker

*voraussichtliche Zeit