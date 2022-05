French Open: Duell zwischen Nadal und Djokovic in der Night Session

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Rafael Nadal und Titelverteidiger Novak Djokovic im French-Open-Viertelfinale am Dienstag wird in der Night Session stattfinden.

Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Damit geht das erste, kleine Duell der beiden Ausnahmespieler an den Djoker: Die Bedingungen am Abend mit schwereren, nicht so hoch abspringenden Bällen liegt ihm deutlich besser als Nadal, der sich öffentlich dafür eingesetzt hatte, am Tag spielen zu dürfen. "Ich mag Night Sessions auf Sand nicht. Die Feuchtigkeit ist höher, der Ball langsamer und die Bedingungen können sehr schwer sein, vor allem wenn es kalt ist."

"Ich kann nur sagen, dass Rafa und ich unterschiedliche Anträge stellen würden", hatte Djokovic seinerseits vielsagend erklärt, als er nach dem Termin für das Match gefragt wurde.

Vor der Entscheidung der Organisatoren um die Turnierdirektorin Amelie Mauresmo hatte es in Frankreich Medienberichten zufolge ein Ringen der beiden übertragenden Sender France TV und Amazon Prime gegeben. Die Night Session überträgt nur der Bezahldienst Amazon Prime, der das Match im deutschen Nachbarland nun aber ohne Gebühr zeigen wird.

Die Bilanz der bisherigen 58 Begegnungen spricht vor dem Viertelfinale der French Open am Dienstag knapp für Djokovic, zwei Siege mehr hat der Serbe gefeiert als sein Dauerrivale aus Spanien. Auf Sand sieht die Statistik allerdings anders aus: Auf seinem Lieblingsbelag hat Nadal 19 Siege über Djokovic zu Buche stehen - bei acht Niederlagen.

In Roland Garros fand 2006 auch das erste Match der beiden Ausnahmespieler statt. Djokovic gab nach zwei verlorenen Sätzen auf. Auch 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 und 2020 verlor er, im Jahr 2015 und im Halbfinale 2021 fügte er Nadal zwei von nur drei Niederlagen in dessen French-Open-Geschichte zu.

Der Sieger des Viertelfinals trifft auf den Sieger der Partie Alexander Zverev - Carlos Alcaraz. Dieses Duell findet am Nachmittag statt - zur Freude des Deutschen.

French Open: Ruud erster Norweger im Viertelfinale von Paris

Der Norweger Casper Ruud steht erstmals im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der Weltranglistenachte aus Oslo brauchte in Paris 2:31 Stunden, um sich mit 6:2, 6:3, 3:6, 6:3 gegen Hubert Hurkacz aus Polen durchzusetzen. Ruud ist der erste Norweger, der bei dem Sandplatz-Klassiker so weit gekommen ist.

Hurkacz verpasste es dagegen, als erster Spieler seines Landes seit Wojtek Fibak 1980 in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Ruud, der in diesem Jahr schon in Genf und Buenos Aires Titel gewinnen konnte, trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem 19 Jahre alten Dänen Holger Rune und dem Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas.

French Open: Kudermetova und Kasatkina im Viertelfinale

Die Russin Veronika Kudermetova hat das Viertelfinale in Paris erreicht. Die 25-Jährige drehte beim 1:6, 6:3, 6:1 die Partie gegen Madison Keys aus den USA und kann schon jetzt ihren größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier vorweisen.

In der Runde der letzten Acht trifft Kudermetova auf ihre gleichaltrige Landsfrau Daria Kasatkina, die den Lauf der Italienerin Camila Giorgi im Achtelfinale mit 6:2, 6:2 beendete und zum zweiten Mal nach 2018 im Viertelfinale der French Open steht.

