Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den French Open kommt es zum Traumduell im Viertelfinale: Rafael Nadal und Novak Djokovic treffen aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Aktuell läuft bei den French Open in Paris noch der zweite Teil des Achtelfinals, einige Viertelfinal-Matches stehen jedoch bereits fest. Bei den Herren treten am morgigen Dienstag, den 31. Mai, mit Rafael Nadal und Novak Djokovic zwei der großen Favoriten auf den Turniersieg gegeneinander an. Um welche Uhrzeit sich die beiden gegenüberstehen, ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch zu erwarten, dass das Duell auf dem Court Philippe Chatrier, dem Center Court von Roland Garros, stattfinden wird.

Das Aufeinandertreffen ist von großer Bedeutung, da die beiden weiterhin um den Grand-Slam-Rekord kämpfen. Aktuell liegt Nadal mit 21 Triumphen bei Grand-Slam-Turnieren in Führung, Djokovic ist jedoch mit 20 dicht dahinter. Lange Zeit konnte niemand die 21-Turnier-Marke knacken, bis Nadal bei den Australian Open 2022 in Abwesenheit von Novak Djokovic, der nicht antreten durfte, da er nicht geimpft war, triumphieren konnte. Nun will der Serbe mit dem Gewinn von Roland Garros nachziehen, von dem Turnier, das er im vergangenen Jahr gewann und in dem er im Halbfinale Rafael Nadal aus dem Weg räumte.

© getty Bei den French Open 2021 setzte sich Novak Djokovic im Halbfinale gegen Rafael Nadal durch.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open live im TV und Livestream

Eurosport besitzt die Übertragungsrechte an den French Open, dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wer das Viertelfinal-Match zwischen Nadal und Djokovic morgen live verfolgen möchte, braucht also Zugang zum Angebot von Eurosport. Der Sportsender zeigt die Matches ausschließlich im Free-TV bei Eurosport 1, so auch Nadal vs. Djokovic. Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 wird somit nicht genutzt.

Bei Eurosport 1 geht die Übertragung des Tennis-Tages um 11.30 Uhr los und endet mit der Night Session um Mitternacht. Doch der Sender lässt sich nicht nur im TV empfangen, sondern auch im Livestream. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Wer den Eurosport-Player nutzen möchte, braucht nämlich ein Abonnement in Höhe von 6,99 Euro je Monat.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Auch bei JOYN+ ist morgen das Duell zwischen Nadal und Djokovic zu sehen. Auch dafür braucht Ihr ein Abo. Dieses kostet 6,99 Euro pro Monat.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Giganten live mitzuverfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. So verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

French Open: Der Zeitplan des Turniers