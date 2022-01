SPOX-Voting: Nadal? Medvedev? Wer gewinnt das Australian-Open-Finale 2022?

Daniil Medvedev und Rafael Nadal stehen sich im Finale der Australian Open 2022 gegenüber. Wer macht am Ende das Rennen?

Rafael Nadal kann sich am Sonntag den historischen 21. Grand-Slam-Titel schnappen. Doch wie schon bei den US Open und Novak Djokovic will Daniil Medvedev bei der Rekordjagd der Superstars Spielverderber sein.

Nadal besiegte im Halbfinale den Italiener Matteo Berrettini relativ klar in vier Sätzen (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Medvedev gewann ein spannendes Match gegen Stefanos Tsitsipas mit 7:6, 4:6, 6:4 und 6:1.

Stimmt jetzt ab für den euren Favoriten im Finale der Australian Open. Für App-User geht es hier zum Voting.