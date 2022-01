Bei den Australian Open kommt es im Herren-Doppel zu einem rein australischen Finale. Hier könnt Ihr das Match Kyrgios/Kokkinakis vs. Ebden/Purcell im Liveticker verfolgen.

Im Doppelfinale der Australian Open stehen sich heute zwei australische Duos gegenüber. Können Kyrgios und Kokkinakis ihren Lauf mit dem Titel krönen? Hier tickern wir das Spiel für Euch mit.

Australian Open: Doppel-Finale Kyrgios/Kokkinakis vs. Ebden/Purcell heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit diesem Finale hatte vor Turnierbeginn wohl niemand gerechnet. Vor allem Kyrgios und Kokkinakis spielten sich in einem wahren Rausch und begeisterten die Zuschauer in ihren Spielen. Sie sorgten mit ihrer emotionalen Art für große Unterhaltung und sind zu einem Highlight des Turniers geworden. Die beiden Wildcard-Starter bezwangen unter anderem im Halbfinale das Spitzendoppel Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien).

Vor Beginn: In einem rein australischen Finale stehen sich Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis sowie Matthew Ebden und Max Purcell gegenüber. Das von den australischen Tennisfans mit Spannung erwartete Spiel findet in der Rod Laver Arena im Anschluss an das Finale der Damen statt. Vor 11.30 Uhr sollte das Doppel-Finale nicht beginnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Doppel-Finales der Herren bei den Australian Open.

Australian Open: Doppel-Finale Kyrgios/Kokkinakis vs. Ebden/Purcell heute live im TV und im Livestream

Eurosport besitzt die Übertragungsrechte für die Australian Open und ist daher auch für die Übertragung des Doppel-Finales der Herren auf Eurosport 1 zuständig. Live verfolgen könnt Ihr das Match auch im Livestream auf Joyn+ oder im Eurosport Player. Beides ist aber kostenpflichtig.

Dadurch, dass Eurosport das Spiel im Programm hat, ist es auch bei DAZN zu sehen. Der Grund dafür ist die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, die beide Eurosport-Sender ununterbrochen den DAZN-Kunden anbietet.

Das DAZN-Abonnement ist mit einem Preis in Höhe von 14,99 Euro versehen. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Australian Open: Die Sieger bzw. Siegerinnen der vergangenen zehn Jahre