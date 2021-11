Alexander Zverev vs. Novak Djokovic, Übertragung: ATP Finals live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den ATP Finals kommt es aus deutscher Sicht zu einem absoluten Traumduell. Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei den ATP Finals in Turin (Italien) dürfen sich die Tennisfans aus aller Welt auf ein Spektakel freuen. Im Halbfinale stehen sich nämlich Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und die Nummer eins der Welt Novak Djokovic gegenüber. Zverev sicherte sich am 3. Vorrundenspieltag mit einen Zweisatzsieg über Hubert Hurkacz (6:2, 6:4) sein Halbfinalticket, während sein serbischer Kontrahent bereits nach zwei Siegen in zwei Spielen einen Platz in der Runde der letzten Vier fix hatte.

Das Match findet am Samstag (20. November) statt. Um welche Uhrzeit das Duell losgeht, ist jedoch noch nicht bekannt. Djokovic absolviert am Freitag noch sein drittes und letztes Gruppenspiel gegen Cameron Norrie.

Obwohl Zverev im Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio Djokovic besiegen konnte, spricht die Jahresbilanz doch sehr für den Serben. Von den fünf Duellen in diesem Jahr gingen vier an den Djoker, darunter das Viertelfinale bei den Australian Open und zuletzt das Halbfinale der US Open. Insgesamt steht es zwischen den beiden 7:3 für Djokovic.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic, Übertragung: ATP Finals live im TV und Livestream

Das komplette Halbfinale bei den ATP Finals seht Ihr am Samstag live bei Sky. Der Tennistag beginnt auf Sky Sport 1 (HD) bereits um 11.30 Uhr, wenn das erste Doppel-Halbfinalmatch übertragen wird. Um 13.45 Uhr wird dann das erste Halbfinale im Einzelturnier gezeigt. Das zweite gibt es um 20.45 Uhr zu sehen. Zwischen den Einzel-Halbfinalpartien läuft zudem das zweite Halbfinale im Doppel.

Für Sky kommt dafür das Trio bestehend aus den Kommentatoren Marcel Meinert und Paul Häuser sowie dem Experten Patrik Kühnen zum Einsatz.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch einen Livestream an. Mit Hilfe des Livestreams seht Ihr alle Matches live und in voller Länge. Doch bevor Ihr den Livestream nutzen könnt, müsst Ihr Euch erst Zugang zu diesem verschaffen. Dies wird erst mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket möglich.

© getty Zuletzt musste sich Sascha dem Serben im Halbfinale bei den US Open geschlagen geben.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic, Übertragung: ATP Finals im Liveticker

Die Begegnung zwischen Zverev und Djokovic wird am Samstag auch bei SPOX live zu verfolgen sein. SPOX tickert nämlich das Match ausführlich mit. Somit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Court passiert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: Die beiden Kontrahenten im Head-to-Head-Vergleich