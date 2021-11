Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals auf Hubert Hurkacz. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Showdown in Turin! Alexander Zverev kann mit einem Sieg gegen Hubert Hurkacz heute das Halbfinale fix machen. Doch auch der Pole hat noch Chancen auf ein Weiterkommen. Wir tickern das Spektakel für Euch live und ausführlich mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Alexander Zverev vs. Hubert Hurkacz: ATP Finals heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der roten Gruppe steht heute einiges auf dem Spiel. Mit einem Sieg kann Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev das Ticket für das Halbfinale fixieren. Nach dem Auftaktsieg gegen Matteo Berrettini, der verletzt aufgeben musste, und einer Niederlage gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev muss der Deutsche am dritten und letzte Vorrundenspieltag gegen Hubert Hurkacz, der noch ohne Sieg dasteht, ran. Sollte Jannik Sinner später am Abend gegen Daniil Medvedev verlieren und Hurkacz Zverev besiegen, zieht der Pole ins Halbfinale ein.

Vor Beginn: Die Begegnung geht um 14 Uhr auf dem Centre Court in Turin los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Tennisliveticker für das Match bei den ATP Finals zwischen Alexander Zverev und Hubert Hurkacz.

Alexander Zverev vs. Hubert Hurkacz: ATP Finals heute im TV und Livestream

Sky ist auch für das dritte Spiel des Deutschen bei den ATP Finals die richtige Adresse für Tennisfans. Ab 13.45 Uhr wird das Geschehen in Turin auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) abgebildet. Marcel Meinert und Paul Häuser sind das Kommentatorenduo. Patrik Kühnen unterstützt sie dabei als Experte.

Wer die Partie im Livestream bei Sky schauen möchte, kann die mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket machen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

ATP Finals: Die Tabelle der roten Gruppe im Überblick