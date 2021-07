Wimbledon 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 6

In Wimbledon geht es nach dem Ruhetag am Sonntag heute am Manic Monday in die Achtelfinals. Großbetrieb beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt! Hier gibt's alle Infos zum heutigen Ablauf.

Heute steht der "Manic Monday" in Wimbledon an. Heute stehen die Achtelfinals der Damen und Herren auf dem Programm, alle müssen ran, damit auch Alexander Zverev, Wimbledon-König Roger Federer und Topfavorit Novak Djokovic. Wie der Zeitplan aussieht und wo Ihr die Matches verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Wimbledon 2021: Tag 8 heute live im TV und Livestream

Wimbledon läuft seit Jahren in Deutschland exklusiv beim Pay-TV-Sender sky, was natürlich auch bedeutet, dass die heutigen Spiele nur dort zu sehen sind.

Dafür bietet sky seinen Kunden aber auch Übertragungen auf fünf Kanälen parallel an. Auf sky Sport 1 läuft eine Konferenzschaltung mit allen wichtigen Ereignissen, sky Sport 2 zeigt die Partien, die auf dem legendären Centre Court stattfinden und auf sky Sport 3 bis sky Sport 5 gibt es weitere Begegnungen live und in voller Länge zu sehen.

Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Roland Evers, Hannes Herrmann, Marcus Lindemann, Jonas Friedrich, Philipp Langosz, Markus Götz, und Jaron Steiner im Einsatz. ExpertInnen sind Sabine Lisicki, Julia Görges und Michael Stich. Zudem begleitet Patrick Kühnen das Geschehen im Studio.

Darüber hinaus bietet sky seinen Abonnenten auch einen Livestream via sky Go an. Wer kein Abo besitzt, kann die Livestreams auch beim Streamingservice sky Ticket beziehen.

© getty Roger Federer steht mal wieder im Achtelfinale von Wimbledon.

Wimbledon 2021: Tag 8 heute im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX halten wir Euch in Sachen Tennis auf dem Laufenden! Hier geht es zu unserem Liveticker-Kalender, in dem Ihr eine Übersicht der Matches findet, die wir heute tickern.

Wimbledon 2021: Die Top-Matches an Tag 8

Auf den Außenplätzen beginnen die Spiele um 12 Uhr, auf Court No. 1 um 14 Uhr und auf dem Centre Court um 14.30 Uhr.

Herren

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 5.7.2021 14.30 Uhr Novak Djokovic (SRB/1) Christian Garin (CHI/17) 5.7.2021 3. Spiel Centre Court Roger Federer (SUI/6) Lorenzo Sonego (ITA/23) 5.7.2021 2. Spiel Court No. 1 Felix Auger-Aliassime (CAN/16) Alexander Zverev (GER/4) 5.7.2021 2. Spiel Court No. 3 Denis Shapovalov (CAN/10) Roberto Bautista Agut (ESP/8) 5.7.2021 3. Spiel Court No. 2 Hubert Hurkacz (POL/14) Daniil Medvedev (RUS/2)

Damen

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 5.7.2021 2. Spiel Centre Court Coco Gauff (USA/20) Angelique Kerber (GER/25) 5.7.2021 14 Uhr Ashley Barty (AUS/1) Barbora Krejcikova (CZE/14) 5.7.2021 12 Uhr Iga Swiatek (POL/7) Ons Jabeur (TUN/21) 5.7.2021 12 Uhr Elena Rybakina (KAZ/18) Aryna Sabalenka (BLR/2) 5.7.2021 2. Spiel Court No. 12 Karolina Pliskova (CZE/8) Liudmila Samsonova (RUS)

Alle Spiele des heutigen Tages findet Ihr hier in der Übersicht.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan als Übersicht

Datum Uhrzeit Runde Montag, 5. Juli 12 Uhr Achtelfinale Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021: Die Sieger der letzten zehn Jahre