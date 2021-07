Im Achtelfinale von Wimbledon kommt es heute zum Duell zwischen Roger Federer und Lorenzo Sonego. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Rekord-Sieger Roger Federer trifft heute im Achtelfinale von Wimbledon auf Lorenzo Sonego aus Italien. SPOX begleitet das Match auf dem Centre Court im Liveticker.

Wimbledon, Achtelfinale: Roger Federer vs. Lorenzo Sonego heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Federer hatte zuletzt etwas Mühe in Runde 3 mit dem Briten Cam Norrie, der ihm immerhin vier Sätze abverlangte. Zuvor schlug der Schweizer Richard Gasquet in drei Sätzen, nachdem er zuweilen merklich in Runde 1 gegen Adrian Mannerino zu kämpfen hatte. Dieser musste sich nach vier Sätzen verletzt geschlagen geben.

Vor Beginn: Das Match zwischen dem Rekord-Grand-Slam-Sieger (20 Titel) und dem 23. der Setzliste ist als dritte Partie auf dem Centre Court angesetzt. Zunächst spielen hier Novak Djokovic ab 14.30 und Angelique Kerber im Anschluss. Insofern rechnen wir frühestens am späten Nachmittag mit dem Beginn dieser Partie.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Achtelfinals von Wimbledon zwischen Roger Federer und Lorenzo Sonego.

© getty Roger Federer steht im Achtelfinale von Wimbledon 2021.

Wimbledon, Achtelfinale: Roger Federer vs. Lorenzo Sonego heute live im TV und Livestream

War das Match von Roger Federer und Lorenzo Sonego live sehen will, wird lediglich beim Pay-TV-Sender Sky fündig, der die exklusiven Rechten an Wimbledon in Deutschland hält. Sky wird das Match auf Sky Sport 2 übertragen. Auf diesem Kanal laufen alle Partien vom Centre Court.

Ebenso bietet Sky seinen Abonnenten einen Livestream via Sky Go an. Ohne Abo kann man sich bei Sky Ticket bedienen und dort einen kostenpflichtigen Livestream beziehen.

