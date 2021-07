Angelique Kerber trifft heute im Achtelfinale von Wimbledon auf die 17-jährige US-Amerikanerin Cori "Coco" Gauff. Bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Angelique Kerber kämpft heute im Achtelfinale von Wimbledon gegen Shootingstar Coco Gauff aus den USA. Das Geschehen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Wimbledon, Achtelfinale: Angelique Kerber vs. Coco Gauff heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kerber hatte sich in der 3. Runde in drei Sätzen gegen Aliaksandra Sasnovich durchgesetzt. Dabei profitierte die 33-Jährige von einer Regenunterbrechung. Beim Stand von 1:5 im ersten Satz sorgte ein Schauer dafür, dass sich Kerber in einer über eineinhalbstündigen Pause neu sortieren konnte. Die Wimbledon-Siegerin von 2018 drehte auf und gewann schließlich mit 2:6, 6:0 und 6:1.



Vor Beginn: Die Partie der Nummer 25 der Weltrangliste gegen das 17-jährige Talent ist als zweite Partie auf dem Centre Court angesetzt. Zuvor misst sich dort ab 14.30 Uhr Novak Djokovic mit Christian Garin. Vor 16.30 Uhr wird Keber den Rasen also nicht betreten.

Vor Beginn: Hallo und herzlichen willkommen zum Liveticker des Achtelfinalspiels von Angelique Kerber in Wimbledon gegen Cori "Coco" Gauff.

Wimbledon, Achtelfinale: Angelique Kerber vs. Coco Gauff heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das Achtelfinale zwischen Angelique Kerber und Coco Gauff heute live im TV oder im Livestream verfolgen wollt, braucht Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte von Wimbledon 2021. Heute gibt es Live-Tennis auf den Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5. Das Kerber-Match läuft derweil auf sky Sport 2, wo alle Partien des Centre Courts übertragen werden.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Ihr habt kein Sky-Abo und wollt Wimbledon dennoch live verfolgen? Dann könnt Ihr ein Sky Ticket erwerben.

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011