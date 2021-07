Alexander Zverev spielt heute im Wimbledon-Achtelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Wimbledon, Achtelfinale: Alexander Zverev vs. Felix Auger-Aliassime heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alexander Zverev spielt beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres bisher in bestechender Form. Nur in der 3. Runde gegen Taylor Fritz (USA) gab er einen Satz ab. Sein heutiger Gegner profitierte in der 3. Runde von der Aufgabe von Nick Kyrgios. Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Sätzen 1:1. Auger-Aliassime ist auf ein Rasen ein unangenehmer Gegner. Der Weltranglisten-19. stand vor einigen Wochen beim Vorbereitungsturnier in Stuttgart im Finale. Gegen ihn muss Zverev alles zeigen, um erstmals in Wimbledon ins Viertelfinale einzuziehen.

Vor Beginn: Das Duell des Deutschen gegen den Kanadier ist als zweite Partie auf dem Court No. 1 angesetzt. Zuvor spielen dort ab 14 Uhr Ashleigh Barty und Barbora Krejcikova um den Einzug ins Damen-Viertelfinale. Vor 15 Uhr werden die beiden Herren den Platz wohl auf keinen Fall betreten.

Vor Beginn: Hallo und herzlichen willkommen zum Liveticker des Achtelfinalspiels von Alexander Zverev in Wimbledon gegen Felix Auger-Aliassime.

Wimbledon, Achtelfinale: Alexander Zverev vs. Felix Auger-Aliassime heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das Spiel von Alexander Zverev heute live im TV oder im Livestream verfolgen wollt, benötigt Ihr ein Abo von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Wimbledon 2021 exklusiv - heute auf den Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Ihr habt kein Sky-Abo und wollt Wimbledon dennoch live verfolgen? Dann könnt Ihr ein Sky Ticket erwerben.

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011