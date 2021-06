French Open: Viertelfinale mit Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev heute live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Die French Open gehen in die spannende Phase. Das Viertelfinale steht heute an. Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zu den Matches, Ansetzungen und zum Zeitplan.

French Open: Viertelfinale mit Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Am heutigen Dienstag, den 8. Juni, startet bei den French Open in Paris die Viertelfinalrunde. Sowohl die Damen als auch die Herren sind im Einsatz. Den Auftakt auf dem Court Philippe-Chatrier in der französischen Hauptstadt machen Tamara Zidanšek und Paula Badosa. Danach (frühestens um 13.30 Uhr) spielen Jelena Rybakina und Anastasia Pavlyuchenkova um ein Halbfinalticket.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev bestreitet nicht vor 17 Uhr sein Duell mit Alejandro Davidovich Fokina. Zum Abschluss duellieren sich am Abend noch Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev. Ob die Matches zu den geplanten Uhrzeiten starten können, ist immer abhängig von der Dauer der Partien, die vorher gespielt werden.

Damen:

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Court Di., 8. Juni 12.00 Uhr Tamara Zidanšek Paula Badosa Philippe-Chatrier Di., 8. Juni 13.30 Uhr Jelena Rybakina Anastasia Pavlyuchenkova Philippe-Chatrier

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Court Di., 8. Juni 15.00 Uhr Alexander Zverev Alejandro Davidovich Fokina Philippe-Chatrier Di., 8. Juni 17.00 Uhr Stefanos Tsitsipas Daniil Medvedev Philippe-Chatrier

© getty Alexander Zverev wartet immer noch auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg.

French Open: Viertelfinale mit Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinale der French Open überträgt Eurosport live im Free-TV. Auf dem Sender Eurosport 1 beginnt dabei der Tennistag bereits um 11.55 Uhr. Auch im Livestream könnt Ihr Zverev und Co. heute verfolgen - nämlich im kostenpflichtigen Eurosport-Player.

Bei DAZN sind Eurosport 1 und Eurosport 2 dank der Kooperation, die DAZN und Eurosport eingegangen sind, dauernd abrufbar. Deshalb haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, die Viertelfinalmatches im Livestream zu verfolgen.

Als Alternative ist auch ServusTV Deutschland für die Übertragung der French Open verantwortlich. Der private Sender beginnt um 11 Uhr und zeigt die Viertelfinals zudem auch im kostenlosen Livestream.

French Open: Viertelfinale heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr einige Duelle, darunter auch Alexander Zverev gegen Alejandro Davidovich Fokina, im Liveticker verfolgen. Dabei verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel.

French Open 2021, Terminplan: Die verbleibenden Sessions im Überblick