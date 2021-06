Der zweite Halbfinaltag bei den French Open steht an. Nachdem gestern die Damen dran waren, sind heute die Herren im Einsatz. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zu den Partien Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal vs. Novak Djokovic.

French Open: Halbfinale mit Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: Die wichtigsten Infos

Am heutigen Freitag, den 11. Juni, geht die zweite Halbfinalphase bei den French Open in Paris über die Bühne. Heute sind die Herren im Einsatz. Konkret stehen die Partien Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas (Beginn 14.50 Uhr) und Rafael Nadal vs. Novak Djokovic (nicht vor 17.30 Uhr) an. Zudem bestreiten die Damen ihre Halbfinalspiele im Doppel.

Herren

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Freitag, 11. Juni 14.50 Uhr Alexander Zverev (GER/6) Stefanos Tsitsipas (GRE/5) Freitag, 11. Juni nicht vor 17.30 Uhr Rafael Nadal (ESP/3) Novak Djokovic (SRB/1)

Damen (Doppel)

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Freitag, 11. Juni Iga Swiatek (POL)/ Mattek-Sands Bethanie (USA) Nadia Podoroska (ARG)/ Irina-Camelia Begu (ROM) Freitag, 11. Juni Bernarda Pera (USA)/ Magda Linette (POL) Katerina Siniakova (CZE)/ Barbora Krejcikova (CZE)

© getty Rafael Nadal jagt dem 14. Sieg bei den French Open hinterher.

French Open: Halbfinale mit Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal vs. Novak Djokovic heute live im TV und Livestream

Wer den zweiten Halbfinal-Tag bei den French Open heute live sehen will, kann dies unter anderem mit Eurosport tun. Der Sportsender überträgt wie auch gestern bereits ab 10.55 Uhr das Grand-Slam-Turnier im Free-TV auf Eurosport 1. Danach folgt eine Pause und ab 14.50 Uhr geht es wieder los mit der Roland-Garros-Übertragung. Ebenso könnt Ihr bei Eurosport auch im Livestream via Eurosport-Player oder joyn+ die Matches verfolgen.

Dank einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, die Partien in Paris im Eurosport-Livestream zu verfolgen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der Kooperation nämlich 24 Stunden täglich abrufbar.

Das Match Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas könnt Ihr auch bei ServusTV Deutschland live und in voller Länge verfolgen.

French Open: Halbfinale heute im Liveticker

Die beiden Halbfinalduelle der Herren gibt es bei SPOX im Liveticker. Damit entgehen Euch auch keine wichtigen Ballwechsel.

Hier geht's zum Liveticker: Alexander Zverev vs. Stefanos Tsitsipas.

Hier geht's zum Liveticker: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic.

